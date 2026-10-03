МО: Силы ПВО сбили 680 БПЛА ВСУ и 6 авиационных бомб
Российские силы ПВО ликвидировали 680 украинских беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили места хранения БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Ранее в МО объявили о взятии под контроль населенного пункта Новая Казачья в Харьковской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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