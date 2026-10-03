Генпрокурор ОАЭ: ЧП на борту самолета Flydubai было попыткой теракта
Генпрокуратура ОАЭ признала ЧП на рейсе Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai попыткой теракта. Об этом сообщает эмиратское госагентство WAM.
Генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси рассказал, что это было установлено в ходе расследования инцидента на рейсе Flydubai FZ1073. По его словам, второй пилот напал на командира воздушного судна с «аварийным топором» и попытался получить контроль над лайнером. До этого телеканал ABC передавал, что подозреваемый признался в намерении разбить самолет.
30 сентября самолет Flydubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации. По данным Flightradar24, борт резко вошел в крутое пике и потерял около 4,3-4,5 километра высоты всего за 30 секунд. Позднее в авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета, и что второй пилот ранил капитана корабля ножом и пытался устроить авиакатастрофу.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот, пытавшийся захватить самолет Flydubai, подвергся «радикальной исламистской обработке», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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