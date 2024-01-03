«Долой магистратуру и ЕГЭ?»: Какие новшества ждут студентов в 2024 году
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин представил основные законопроекты комитета, которые будут рассмотрены в Новом году.
Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН рассказал, какие новшества ждут студентов в 2024 году. По его словам, профильный комитет сейчас активно работает над поэтапным повышением стипендий и планирует окончательно уходить от Болонской системы.
«Прежде всего, мы готовим большой законопроект с условным названием «Образование для всех в течение всей жизни». Это уже третья версия нашего законопроекта. Конечно, он требует серьезных финансовых затрат, на которые правительство не пошло ни в этом, ни в следующем году. Законопроект может рассматриваться только уже на 2025 год. В этом законопроекте мы предполагаем поэтапное увеличение финансирования образования, поскольку при современном финансировании решить его ключевые проблемы невозможно. Мы ожидаем повышение статуса педагогического работника и зарплат до уровня, который был предусмотрен указом президента №597», - рассказал он.
Первоочередной задачей депутат назвал повышение студенческих стипендий – этот вопрос будет рассмотрен одни из первых в Новом году.
«Мы предполагаем поэтапное увеличение студенческих стипендий, которые по сравнению с советским периодом сократились практически в семь раз. Я думаю, что еще до Татьяниного дня будет рассмотрен наш законопроект о поэтапном повышении стипендий», - пообещал он.
Что касается ЕГЭ, в этом случае Смолин ничего обещать не стал, но подчеркнул, что комитет будет рассматривать вопрос о переходе экзамена в ряды добровольных.
«Мы ожидаем значительного расширения самостоятельности высших учебных заведений, а также добровольный характер ЕГЭ. Это ключевой законопроект. Ряд идей этого законопроекта мы подготовили в виде отдельных законопроектов», - пояснил он.
Также в 2024 году продолжится отказ от Болонской системы, теперь «перескакивать» на разные направления будет сложнее.
«Также мы ожидаем более быстрый уход от принудительного использования Болонской системы. Мы считаем, что она не обеспечивает качество инженерного образования и в целом высококачественного образования. Мы предполагаем, что большинство студентов будут учиться по программе специалиста, а магистратура будет связана с предыдущим образования бакалавриата, чтобы бакалавр ветеринарии не мог стать историком, как это происходит сейчас», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Минобрнауки России в рамках разработки федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения планирует сократить сроки обучения в вузах для выпускников колледжей, передает «Радиоточка НСН».
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