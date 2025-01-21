Фальков: Особое внимание в новой модели высшего образования уделят аспирантуре
Особое внимание в новой модели высшего образования будет уделено аспирантуре, технологический суверенитет России напрямую зависит от подготовки молодых ученых, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Он отметил, что аспирантура является первым и самым важным этапом в научной карьере. В обновленной системе высшего образования она будет сосредоточена на подготовке преподавателей и исследователей.
В свою очередь министр и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что государство уделяет особое внимание развитию сферы исследований и вовлечению в нее молодежи. По его словам, на 2025 учебный год было выделено 17,8 тысяч мест в аспирантуре, что на одну тысячу больше, чем в 2021 году.
Ранее сообщалось, что университеты России перейдут на новую систему высшего образования с сентября 2026 года. Отмечается, что к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит необходимые нормативные правовые акты, передает «Радиоточка НСН».
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