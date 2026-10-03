МО: ВС РФ освободили село Новая Казачья в Харьковской области

По данным ведомства, в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее в МО объявили, что ВС РФ в Киеве поразили Северный автотранспортный мост, по которому перебрасывали войска и осуществляли логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».