МО: ВС РФ освободили село Новая Казачья в Харьковской области
3 октября 202612:28
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению села приняли участие подразделения группировки войск «Север».
Ранее в МО объявили, что ВС РФ в Киеве поразили Северный автотранспортный мост, по которому перебрасывали войска и осуществляли логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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