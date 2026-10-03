Директор Кашпировского назвал предварительную причину смерти целителя

Предварительной причиной смерти советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца. Об этом сообщает канал Baza в «Максе» со ссылкой на директора целителя.

Согласно данным источника, три дня назад Кашпировского госпитализировали в больницу. Известно, что у него было низкое давление. По словам директора телевизионного целителя, 3 октября родным сообщили, что он умер.