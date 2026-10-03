Директор Кашпировского назвал предварительную причину смерти целителя

Предварительной причиной смерти советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского стала остановка сердца. Об этом сообщает канал Baza в «Максе» со ссылкой на директора целителя.

Согласно данным источника, три дня назад Кашпировского госпитализировали в больницу. Известно, что у него было низкое давление. По словам директора телевизионного целителя, 3 октября родным сообщили, что он умер.

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«Сейчас они занимаются подготовкой похорон. Ранее он неоднократно проходил обследование, но при этом жалоб у него не было», - указано в материале.

В конце 80-х известность Анатолию Кашпировскому принесли телесеансы гипноза и заявления об исцелении на расстоянии. Зрители пытались лечиться прямо у экранов, но медики спорили о методах психотерапевта.

Кашпировский стал одним из самых обсуждаемых персонажей позднесоветского телевидения. Несколько лет назад он возобновил свои массовые сеансы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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