Лишит учеников шанса на вуз: Учителя не поддержали сокращение числа экзаменов ОГЭ

По мнению собеседника НСН, принятие подобного законопроекта недопустимо даже в качестве эксперимента.

«Колледжей не хватит, дети будут непонятно где и непонятно как, а школы смогут им отказывать в их конституционном праве на получение среднего образования. Этот закон объявлен экспериментальным, но даже как эксперимент он не должен быть принят Госдумой. Он явно разрушает систему образования, которая существовала у нас сто лет. Это напоминает мне «закон о кухаркиных детях», который был принят в XIX веке. Возьмут и отрежут значительной части детей возможность получать нормальное среднее образование. Это не пойдет на пользу никому», - пояснил он.

Как добавил Луховицкий, если инициативу все же примут, это не будет удобно ни для учеников, ни для школы.

«В старших классах будет резко меньше учеников. Возможно, кто-то из учителей этому обрадуется. Однако, поскольку у нас подушевое финансирование, это значит, что школа будет получать меньше денег за старшеклассников. Значит, уменьшится и зарплата учителей. Плюсы официально заявлены - молодое поколение будет подготовлено в технических училищах к работе на производстве. Вопрос, где найдется это производство, и эти училища», - заключил он.

В августе 2024 года Генпрокуратура сообщила о многочисленных случаях отказа девятиклассникам в переходе в десятый класс, несмотря на хорошие оценки. Проверки показали, что в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае и Оренбургской области, местные органы власти и руководство школ, вопреки закону и желанию детей, отказывают девятиклассникам в зачислении в десятый класс, напоминает «Радиоточка НСН».

