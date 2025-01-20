Лишит учеников шанса на вуз: Учителя не поддержали сокращение числа экзаменов ОГЭ
Если для получения школьного аттестата за девять классов ученикам будет достаточно сдать два основных госэкзамена, это приведет к сокращению старшеклассников в стране и снижению зарплаты учителей, сказал НСН Всеволод Луховицкий.
Сокращение числа обязательных предметов для сдачи ОГЭ позволит школам чаще отказывать ученикам в их конституционном праве на получение среднего образования, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий ученикам девятых классов в качестве эксперимента сдавать два обязательных предмета по ОГЭ вместо четырех. Инициатива предполагает, что школьники будут обязаны сдавать только русский язык и математику, к эксперименту подключится Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Тюменская область и Северная Осетия. Рособрнадзор уже поддержал законопроект. Однако Луховицкий отметил, что инициатива лишит часть школьников возможности получить высшее образование.
«Речь идет не об облегчении жизни школьников, если это будет реализовано, то нашу единую школу среднего образования разделят на две части. Останется основная школа, которую будут оканчивать все, затем пойдет сегрегация школьников. Те, кто сумеет сдать три-четыре предмета в рамках ОГЭ, если школа захочет их принять, будут иметь возможность получить нормальное образование и идти в вузы. При этом большая часть школьников, сдав два экзамена, пойдут в техникумы и учреждения среднего специального образования. Им будет отрезан путь в университеты, поскольку по нашему законодательству человек имеет только одну отсрочку от армии. Молодые люди, поступившие в колледжи, автоматически затем поступить в вуз уже не сумеют, они пойдут служить», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, принятие подобного законопроекта недопустимо даже в качестве эксперимента.
«Колледжей не хватит, дети будут непонятно где и непонятно как, а школы смогут им отказывать в их конституционном праве на получение среднего образования. Этот закон объявлен экспериментальным, но даже как эксперимент он не должен быть принят Госдумой. Он явно разрушает систему образования, которая существовала у нас сто лет. Это напоминает мне «закон о кухаркиных детях», который был принят в XIX веке. Возьмут и отрежут значительной части детей возможность получать нормальное среднее образование. Это не пойдет на пользу никому», - пояснил он.
Как добавил Луховицкий, если инициативу все же примут, это не будет удобно ни для учеников, ни для школы.
«В старших классах будет резко меньше учеников. Возможно, кто-то из учителей этому обрадуется. Однако, поскольку у нас подушевое финансирование, это значит, что школа будет получать меньше денег за старшеклассников. Значит, уменьшится и зарплата учителей. Плюсы официально заявлены - молодое поколение будет подготовлено в технических училищах к работе на производстве. Вопрос, где найдется это производство, и эти училища», - заключил он.
В августе 2024 года Генпрокуратура сообщила о многочисленных случаях отказа девятиклассникам в переходе в десятый класс, несмотря на хорошие оценки. Проверки показали, что в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае и Оренбургской области, местные органы власти и руководство школ, вопреки закону и желанию детей, отказывают девятиклассникам в зачислении в десятый класс, напоминает «Радиоточка НСН».
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