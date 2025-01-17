«Квоты не нужны»: Работодатели в два раза чаще стали выбирать выпускников без опыта
Работодатели активно нанимают выпускников вузов без опыта на фоне дефицита кадров, особенно это касается рабочих специальностей, заявил НСН Александр Ветерков.
В России нет необходимости вводить квоты для работодателей на найм молодых специалистов, так как отсутствие опыта сегодня не мешает выпускникам устраиваться на работу, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Так, количество просмотров резюме таких специалистов за 2024 год выросло более чем в два раза.
В Госдуме ранее предложили ввести квоты для работодателей на найм молодых специалистов без опыта работы. Согласно законопроекту, в компаниях с численностью от ста человек должна быть минимум однопроцентная квота на найм выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений от 18 до 25 лет без опыта работы. Но некоторых молодых специалистов без опыта работодатели, имея такую квоту, могут трудоустроить совсем не по профессии, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутатов. Ветерков отметил, что в этом нет большой необходимости.
«Безусловно, будут работодатели, которые благодаря этой квоте возьмут на работу молодых специалистов, которых не рассматривали ранее. Но мы сегодня в целом видим на рынке труда, что интерес работодателей к молодым специалистам растет. Это связано с дефицитом кадров, работодатели все чаще открывают резюме выпускников без опыта. Количество открытий резюме таких специалистов за 2024 год выросло более чем в два раза. Надо понимать, что есть специальности, где избыток при выпуске – юристы, экономисты, бухгалтеры. Если даже ввести квоту для них, это не поможет. Не будет же компания увольнять опытного сотрудника ради квоты. Молодому человеку просто предложат работу не по его профессии. У нас большая нехватка менеджеров по продажам, допустим, эту должность могут предложить», - рассказал он.
По его словам, рабочие специальности вообще не нуждаются в квоте.
«Что касается рабочих специальностей, таких выпускников сразу готовы брать и без квоты. В этом случае все зависит от региона, потому что есть регионы, где больше таких технических вузов. Если человек готов переехать, у него точно будет работа. Это касается токарей, сварщиков и так далее. Для этих специальностей вообще квотирование не нужно. Сейчас каменщики на стройке могут получать от 250 тысяч рублей. Дефицит кадров сегодня во многих сферах, поэтому условия труда улучшаются в розничной торговле, на производстве, создаются вахтовые методы работы, строятся общежития специальные», - добавил он.
С ним согласился президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров, отметил, что у молодежи нет никаких проблем с трудоустройством.
«Никаких проблем у молодежи с трудоустройством сегодня нет. Авторы инициативы ничего не понимают в рынке труда. В этом виде инициатива выглядит бредовой, безработица у нас на тотальном нуле. У молодых ребят трудоустройство стопроцентное, проблем нет, рынок впитывает все, что выпускает система образования», - заключил собеседник НСН.
На собеседовании нужно просить зарплату максимум на 10-20% выше, чем сотрудник планирует получать, в противном случае работодатель будет искать другой вариант, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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