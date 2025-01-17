«Квоты не нужны»: Работодатели в два раза чаще стали выбирать выпускников без опыта

«Безусловно, будут работодатели, которые благодаря этой квоте возьмут на работу молодых специалистов, которых не рассматривали ранее. Но мы сегодня в целом видим на рынке труда, что интерес работодателей к молодым специалистам растет. Это связано с дефицитом кадров, работодатели все чаще открывают резюме выпускников без опыта. Количество открытий резюме таких специалистов за 2024 год выросло более чем в два раза. Надо понимать, что есть специальности, где избыток при выпуске – юристы, экономисты, бухгалтеры. Если даже ввести квоту для них, это не поможет. Не будет же компания увольнять опытного сотрудника ради квоты. Молодому человеку просто предложат работу не по его профессии. У нас большая нехватка менеджеров по продажам, допустим, эту должность могут предложить», - рассказал он.

По его словам, рабочие специальности вообще не нуждаются в квоте.

«Что касается рабочих специальностей, таких выпускников сразу готовы брать и без квоты. В этом случае все зависит от региона, потому что есть регионы, где больше таких технических вузов. Если человек готов переехать, у него точно будет работа. Это касается токарей, сварщиков и так далее. Для этих специальностей вообще квотирование не нужно. Сейчас каменщики на стройке могут получать от 250 тысяч рублей. Дефицит кадров сегодня во многих сферах, поэтому условия труда улучшаются в розничной торговле, на производстве, создаются вахтовые методы работы, строятся общежития специальные», - добавил он.

С ним согласился президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров, отметил, что у молодежи нет никаких проблем с трудоустройством.

«Никаких проблем у молодежи с трудоустройством сегодня нет. Авторы инициативы ничего не понимают в рынке труда. В этом виде инициатива выглядит бредовой, безработица у нас на тотальном нуле. У молодых ребят трудоустройство стопроцентное, проблем нет, рынок впитывает все, что выпускает система образования», - заключил собеседник НСН.

На собеседовании нужно просить зарплату максимум на 10-20% выше, чем сотрудник планирует получать, в противном случае работодатель будет искать другой вариант, заявил ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

