В Минздраве рассказали о новых методах лечения рака

За последние десятилетия методы лечения рака достигли колоссального прогресса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного онколога Минздрава России Андрея Каприна.

По его словам, сейчас существуют заболевания, которые удается вылечить «в подавляющем большинстве случаев», особенно если они были выявлены на ранних стадиях.

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Онколог напомнил о современных методах лечения рака: таргетной и иммунотерапии, новых способах лучевого лечения, клеточных технологиях и молекулярно-генетической диагностике. Каприн объяснил, что даже при распространенном опухолевом процессе в некоторых случаях существует возможность контролировать заболевание, для лечения которого еще недавно было мало возможностей.

При этом онколог подтвердил существование сложных опухолей, как, например, глиобластома и рак поджелудочной железы. Ни один серьезный онколог не назовет точный год, когда человечество сможет заявить о победе над раком, заключил Каприн.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что вакцинация от ВПЧ может снизить риск развития рака шейки матки на 80%.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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