В Минздраве рассказали о новых методах лечения рака

Онколог напомнил о современных методах лечения рака: таргетной и иммунотерапии, новых способах лучевого лечения, клеточных технологиях и молекулярно-генетической диагностике. Каприн объяснил, что даже при распространенном опухолевом процессе в некоторых случаях существует возможность контролировать заболевание, для лечения которого еще недавно было мало возможностей.

При этом онколог подтвердил существование сложных опухолей, как, например, глиобластома и рак поджелудочной железы. Ни один серьезный онколог не назовет точный год, когда человечество сможет заявить о победе над раком, заключил Каприн.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что вакцинация от ВПЧ может снизить риск развития рака шейки матки на 80%.