Без локдауна? Справятся ли регионы с COVID-19

Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна в стране. При этом в последние дни смертность от коронавируса в России вышла на рекордные значения (366 летальных исходов за сутки по данным на 29 октября). Президент пообещал, что власти будут принимать точечные решения для борьбы с пандемией COVID-19, чтобы максимально сохранить функционирование бизнеса. В частности, господдержка компаний малого и среднего бизнеса, работающих в особо пострадавших от пандемии отраслях, включая сферу общепита, будет продлена. Глава государства также предложил продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца.

Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны выразил надежду на то, что необходимости введения в Москве жестких ограничений по COVID-19, как в странах Евросоюза, не будет. Как отметил градоначальник, худшего сценария можно избежать, если продолжать следовать уже введенным правилам.

Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.

«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.