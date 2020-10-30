Без локдауна? Справятся ли регионы с COVID-19
НСН опросила медиков, депутатов и экспертов, чтобы понять, как России справляться с пандемией на фоне отсутствия в регионах возможностей для госпитализации тяжелобольных пациентов.
Владимир Путин исключил введение общенационального локдауна в стране. При этом в последние дни смертность от коронавируса в России вышла на рекордные значения (366 летальных исходов за сутки по данным на 29 октября). Президент пообещал, что власти будут принимать точечные решения для борьбы с пандемией COVID-19, чтобы максимально сохранить функционирование бизнеса. В частности, господдержка компаний малого и среднего бизнеса, работающих в особо пострадавших от пандемии отраслях, включая сферу общепита, будет продлена. Глава государства также предложил продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца.
Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны выразил надежду на то, что необходимости введения в Москве жестких ограничений по COVID-19, как в странах Евросоюза, не будет. Как отметил градоначальник, худшего сценария можно избежать, если продолжать следовать уже введенным правилам.
Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.
«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.
Но ситуация в регионах продолжает оставаться сложной. Не хватает коечного фонда, чтобы госпитализировать больных с COVID-19. В Омске бригада скорой помощи пошла на крайние меры. После отказа нескольких больниц принимать пациентов, они привезли их к зданию городского департамента здравоохранения.
Увы, такая ситуация типична не только для Омска, констатировал в интервью НСН сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.
«Во многих регионах есть ситуации, когда скорая ждет по 5-7 часов, чтобы сдать в стационар пациента. Иногда они получают отказ и пытаются найти место в другом медучреждении», - рассказал правозащитник.
Депутат Госдумы Федот Тумусов в эфире НСН прокомментировал бунт врачей в Омске. Он признал, что ситуацию с нехваткой койко-мест в регионах приходится решать в ручном режиме из Москвы. Однако одним приказом из столицы не обойтись, и разбираться в подобных историях должны региональные власти, подчеркнул он.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости заявила, что число заражений коронавирусом в России может достичь 20 тысяч новых случаев в сутки. По ее словам, после этого, скорее всего, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации. Пшеничная добавила, что все зависит от сознательности россиян и от строгого соблюдения ими профилактических мер.
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