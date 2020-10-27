Не волна, а всплеск? Регионы тонут в COVID-заболеваемости

«66% пациентов в госпитальных отделениях кислородозависимы», - пишет Денис Проценко, поясняя в комментариях: госпитализируемые сейчас пациенты «тяжелее», чем прежде.

А что в регионах? А в регионах даже не всем пациентам хватает кислорода на ИВЛ. На это, в частности, пожаловались дети умершей пожилой женщины с COVID в Курганской области. По их словам, больница, в которой лежала пациентка, на выходные осталась без запаса кислорода, пишет Ura.ru.

Трагический случай произошёл и в ростовской больнице №20. Там из-за временного отсутствия кислорода скончались пятеро тяжелобольных пациентов.

«Кислорода не было в течение 40 минут. Состояние всех критических пациентов ухудшилось. Мы делали все возможное, но они все равно умерли», - рассказал НСН врач-реаниматолог этой больницы Артур Топоров.

По его мнению, трагедия произошла, потому что больница была неправильно подготовлена к приёму большого числа пациентов. К слову, от коронавируса скончался и главный врач ростовской больницы №20 Юрий Дронов.

По-видимому, работы у врачей сейчас столько, что они даже не успевают на вызовы к COVID-больным. Свой случай журналистам рассказала жительница Екатеринбурга, которая сама сдала платный тест на коронавирус. Он оказался положительным, но лечиться ей приходится самостоятельно: пять дней к ней не приходит участковый врач, сообщает Ura.ru.

Между тем, бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не сеять панику в связи с ростом заболеваемости. Это даже не вторая волна, заявил он на пресс-конференции НСН.

«В России нет волн заболеваемости, есть эпидемический подъем. Его завершение в подавляющем проценте зависит от нашего поведения», - сказал он.

По мнению Онищенко, из роста показателя заражённых не нужно делать «фетиш»: таких случаев будет больше, но меры противодействия останутся те же.

«Нужно максимально отправить офисных работников, банков, в частности, на удаленку, обеспечить сотрудников масками и перчатками. Все это даст хороший эффект», - уверен он.

К слову, о важности противоэпидемических мер говорят и опрошенные Mash медики в регионах. По мнению некоторых из них, нынешний приток больных обусловлен в том числе и тем, что россияне недостаточно добросовестно соблюдали карантинные меры.

