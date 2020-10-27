Не волна, а всплеск? Регионы тонут в COVID-заболеваемости
Российские больницы перестают справляться с новым наплывом коронавирусных больных на фоне беспрецедентного прироста числа COVID-пациентов. Власти уверяют, что пока ситуация остаётся под контролем.
Показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 побил весенний антирекорд ещё 9 октября и с тех пор продолжает расти, уже превысив 17 тысяч случаев за сутки. К сожалению, в последние дни растёт и число летальных исходов.
Пока специалисты спорят о том, на каких цифрах будет достигнут пик и в какие сроки, врачи в российских регионах, кажется, работают на пределе возможностей.
«По сравнению с тем, что было в мае, июне, июле, мы, к сожалению, не в лучшей ситуации. Стационары перегружены, работы очень много. Сейчас порядка 150 обращений в день», - рассказал Mash врач воронежского инфекционного медцентра при БСМП 8 Антон Косенко.
«Загруженность отделения полная, очень много тяжёлых больных. И случаи тяжелее, чем в прошлый раз», - констатирует врач отделения пульмонологии в Красноярске Ольга Ищенко.
А в Кургане, к примеру, врачи и вовсе заявили о «коллапсе в системе здравоохранения». Как пишут СМИ, сотрудники курганской городской больницы № 2, региональной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2 обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить в регион военных медиков – комиссию, которая бы воочию убедилась, какой «творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии». В больницах области не хватает ни мест для пациентов, ни медицинского персонала, утверждают авторы обращения.
Проблемы признают и в Кремле. «Фон достаточно тяжёлый», и ситуация с распространением COVID-19 требует «чрезвычайно энергичных усилий» от властей, отметил 26 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Основная сила эпидемиологического удара, по его словам, пришлась на регионы к востоку от Москвы. И всё же, мощности здравоохранения пока позволяют держать ситуацию под контролем, подчеркнул спикер Кремля.
Тяжело не только регионам, но и Москве, о чем свидетельствует, например, опубликованная главврачом больницы в Коммунарке статистика госпитализаций. Число состоящих на лечении в медцентре пациентов сейчас заметно больше пиковых показателей весны.
«66% пациентов в госпитальных отделениях кислородозависимы», - пишет Денис Проценко, поясняя в комментариях: госпитализируемые сейчас пациенты «тяжелее», чем прежде.
А что в регионах? А в регионах даже не всем пациентам хватает кислорода на ИВЛ. На это, в частности, пожаловались дети умершей пожилой женщины с COVID в Курганской области. По их словам, больница, в которой лежала пациентка, на выходные осталась без запаса кислорода, пишет Ura.ru.
Трагический случай произошёл и в ростовской больнице №20. Там из-за временного отсутствия кислорода скончались пятеро тяжелобольных пациентов.
«Кислорода не было в течение 40 минут. Состояние всех критических пациентов ухудшилось. Мы делали все возможное, но они все равно умерли», - рассказал НСН врач-реаниматолог этой больницы Артур Топоров.
По его мнению, трагедия произошла, потому что больница была неправильно подготовлена к приёму большого числа пациентов. К слову, от коронавируса скончался и главный врач ростовской больницы №20 Юрий Дронов.
По-видимому, работы у врачей сейчас столько, что они даже не успевают на вызовы к COVID-больным. Свой случай журналистам рассказала жительница Екатеринбурга, которая сама сдала платный тест на коронавирус. Он оказался положительным, но лечиться ей приходится самостоятельно: пять дней к ней не приходит участковый врач, сообщает Ura.ru.
Между тем, бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не сеять панику в связи с ростом заболеваемости. Это даже не вторая волна, заявил он на пресс-конференции НСН.
«В России нет волн заболеваемости, есть эпидемический подъем. Его завершение в подавляющем проценте зависит от нашего поведения», - сказал он.
По мнению Онищенко, из роста показателя заражённых не нужно делать «фетиш»: таких случаев будет больше, но меры противодействия останутся те же.
«Нужно максимально отправить офисных работников, банков, в частности, на удаленку, обеспечить сотрудников масками и перчатками. Все это даст хороший эффект», - уверен он.
К слову, о важности противоэпидемических мер говорят и опрошенные Mash медики в регионах. По мнению некоторых из них, нынешний приток больных обусловлен в том числе и тем, что россияне недостаточно добросовестно соблюдали карантинные меры.
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