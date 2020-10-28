«Смелые и глупые». Врачи о бунте омских медиков и его причинах

В Омске две машины скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. Сейчас они получают необходимое лечение.

На фоне скандала губернатор Омской области Александр Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве и отстранил замглавы ведомства Анастасию Малову от занимаемой должности до окончания служебного расследования.

Омский врач скорой помощи на условиях анонимности в разговоре с НСН оценила поступок взбунтовавшихся врачей.

«Конечно, если выбора у них не было, то это крайний выход. Можно было пообщаться с министерством, а не везти туда больных. Еще неизвестно, как закончится для бригады врачей этот поступок. Они смелые и глупые одновременно. Конечно, я их поддержу, если будет необходимо», - заявила она.