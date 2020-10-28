«Смелые и глупые». Врачи о бунте омских медиков и его причинах

Врачи в эфире НСН оценили поступок коллег, которые привезли пациентов к дверям омского минздрава из-за нехватки мест в больницах.

В Омске две машины скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. Сейчас они получают необходимое лечение.

На фоне скандала губернатор Омской области Александр Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве и отстранил замглавы ведомства Анастасию Малову от занимаемой должности до окончания служебного расследования.

Омский врач скорой помощи на условиях анонимности в разговоре с НСН оценила поступок взбунтовавшихся врачей.

«Конечно, если выбора у них не было, то это крайний выход. Можно было пообщаться с министерством, а не везти туда больных. Еще неизвестно, как закончится для бригады врачей этот поступок. Они смелые и глупые одновременно. Конечно, я их поддержу, если будет необходимо», - заявила она.

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Медработник также отметила, что всех пациентов госпитализировать нереально. По ее словам, прежде всего места получают люди с большой степенью поражения легких или с тяжелой сопутствующей патологией.

Вместе с тем, фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН объяснил, почему в России возникла нехватка койко-мест.

«В стране как таковой нет системы здравоохранения, поэтому такие ляпы у нас и идут. В Москве и Подмосковье пока таких проблем нет, пациентов есть куда доставлять и госпитализировать», - сказал он.

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В свою очередь, сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН оценил ситуацию с загруженностью больниц в стране.

«Во многих регионах есть ситуации, когда скорая ждет по 5-7 часов, чтобы сдать в стационар пациента. Иногда они получают отказ и пытаются найти место в другом медучреждении», - рассказал правозащитник.

Он считает, что подобные акции вряд ли станут массовыми, но других форм протеста от медработников вполне можно ожидать.

Коновал напомнил, что остаются нерешенными проблемы со стимулирующими выплатами, а недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова о грядущем изменении порядка выплат лишь обостряет ситуацию.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов в эфире НСН прокомментировал бунт врачей в Омске. Он признал , что ситуацию с нехваткой койко-мест в регионах приходится решать в ручном режиме из Москвы. Однако одним приказом из столицы не обойтись, и разбираться в подобных историях должны региональные власти, подчеркнул он.

В России второй день подряд выявлен рекорд по суточной смертности от коронавируса: вчера жертвами COVID-19 стали 346 человек. В то же время число новых случаев заболевания сократилось до 16,2 тысячи.

Всего в стране с начала пандемии выявили 1,564 миллиона заболевших, из них 1,17 миллиона выздоровело и почти 27 тысяч умерло. Сейчас в России зафиксировано 365,74 тысячи больных коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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