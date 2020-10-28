«Одним приказом не решить». В Госдуме отреагировали на ЧП с местами для больных в Омске

В Омске врачи скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах.

На фоне скандала губернатор Омской области Александр Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве и отстранил до окончания служебного расследования от занимаемой должности замглавы ведомства Анастасию Малову.

Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов в эфире НСН рассказал, как могла случиться такая ситуация.

«Сегодня где-то может не хватать койко-мест в больницах, даже в Москве пришлось открыть два резервных госпиталя. Есть инструкции, по которым принимают решение о госпитализации пациентов. Некоторые говорят, что если меньше 20% поражение легких и нет температуры, то госпитализация не нужна, но с каждым конкретным случаем надо разбираться. В законодательном плане ситуация проработана достаточно, дело за исполнительной властью», - отметил он.