«Одним приказом не решить». В Госдуме отреагировали на ЧП с местами для больных в Омске
Депутат рассказал НСН, что проблему с нехваткой мест для больных коронавирусом в региональных больницах приходится решать в ручном режиме.
В Омске врачи скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах.
На фоне скандала губернатор Омской области Александр Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве и отстранил до окончания служебного расследования от занимаемой должности замглавы ведомства Анастасию Малову.
Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов в эфире НСН рассказал, как могла случиться такая ситуация.
«Сегодня где-то может не хватать койко-мест в больницах, даже в Москве пришлось открыть два резервных госпиталя. Есть инструкции, по которым принимают решение о госпитализации пациентов. Некоторые говорят, что если меньше 20% поражение легких и нет температуры, то госпитализация не нужна, но с каждым конкретным случаем надо разбираться. В законодательном плане ситуация проработана достаточно, дело за исполнительной властью», - отметил он.
Депутат заявил, что старается повлиять на решение ситуаций с нехваткой койко-мест в ручном режиме.
«Я получаю ежедневно по несколько звонков из Якутии с жалобами, что человека не госпитализируют. Мы разбираемся в каждой конкретной ситуации, однако одним приказом или ударом по столу проблему не решить», - сказал Тумусов.
Он отметил, что наличие свободных койко-мест зависит от числа заболевших. Депутат призвал людей ответственно относиться к своему здоровью: соблюдать санитарные меры, носить маски и перчатки, а также не забывать о социальной дистанции в общественных местах.
В России второй день подряд выявлен рекорд по суточной смертности от коронавируса: вчера жертвами COVID-19 стали 346 человек. В то же время число новых случаев заболевания сократилось до 16,2 тысячи.
Всего в стране с начала пандемии выявили 1,564 миллиона заболевших коронавирусом, из них 1,17 миллиона выздоровело и почти 27 тысяч умерло. В настоящее время в России зафиксировано 365,74 тысячи больных коронавирусом.
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