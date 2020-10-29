Согласен со Швецией. Онищенко оценил введение карантина во Франции и Германии

Депутат Госдумы, врач-инфекционист рассказал в интервью НСН, с каких стран стоит брать пример в плане борьбы с пандемией коронавируса.

Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун. С 30 октября как минимум по 1 декабря распоряжением президента Эммануэля Макона из дома можно будет выходить только в аптеку, на работу, за продуктами или к врачу. В стране закрываются все рестораны и магазины (кроме продуктовых). Поездки по стране запрещены. При этом школы и детские сады продолжат работу, но с соблюдением строгих санитарных требований.

Германия закрывается на карантин со 2 ноября как минимум на месяц. Прекращают работу все досуговые места, но выход из дома остается свободным. Разрешены прогулки в одиночку или вместе с членами семьи. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что будет усилен контроль за тем, чтобы жители страны не устраивали вечеринок.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.

«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.

Онищенко призвал сделать прививку от гриппа, в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти меры, как считает эксперт, способны значительно снизить темпы прироста заразившихся.

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«Научно доказано, что маски защищают, гигиена рук спасает от заражения. Научно доказано, что социальная дистанция дает эффект. И мы верим в то, что мы делаем. Это шведская модель поведения во время пандемии. Но это маленькая страна, мононация, но четко соблюдающая все предписания. И я с ней в этом согласен. До недавнего времени по этому пути шла Белоруссия, но после 9 августа там все пошло совсем по-иному пути… Там захотели, чтобы их народ пошел мыть посуду Европе», - резюмировал депутат Госдумы.

В России за последние сутки 17 717 человек заразились коронавирусом, это рекордный прирост с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 581 693. За день от COVID-19 умерло 366 человек. Смертность обновляет рекорд третий день подряд.


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ФОТО: РИА Новости
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