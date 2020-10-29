Согласен со Швецией. Онищенко оценил введение карантина во Франции и Германии

Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун. С 30 октября как минимум по 1 декабря распоряжением президента Эммануэля Макона из дома можно будет выходить только в аптеку, на работу, за продуктами или к врачу. В стране закрываются все рестораны и магазины (кроме продуктовых). Поездки по стране запрещены. При этом школы и детские сады продолжат работу, но с соблюдением строгих санитарных требований.

Германия закрывается на карантин со 2 ноября как минимум на месяц. Прекращают работу все досуговые места, но выход из дома остается свободным. Разрешены прогулки в одиночку или вместе с членами семьи. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что будет усилен контроль за тем, чтобы жители страны не устраивали вечеринок.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.

«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.

Онищенко призвал сделать прививку от гриппа, в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти меры, как считает эксперт, способны значительно снизить темпы прироста заразившихся.