Согласен со Швецией. Онищенко оценил введение карантина во Франции и Германии
Депутат Госдумы, врач-инфекционист рассказал в интервью НСН, с каких стран стоит брать пример в плане борьбы с пандемией коронавируса.
Франция и Германия на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вводят локдаун. С 30 октября как минимум по 1 декабря распоряжением президента Эммануэля Макона из дома можно будет выходить только в аптеку, на работу, за продуктами или к врачу. В стране закрываются все рестораны и магазины (кроме продуктовых). Поездки по стране запрещены. При этом школы и детские сады продолжат работу, но с соблюдением строгих санитарных требований.
Германия закрывается на карантин со 2 ноября как минимум на месяц. Прекращают работу все досуговые места, но выход из дома остается свободным. Разрешены прогулки в одиночку или вместе с членами семьи. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что будет усилен контроль за тем, чтобы жители страны не устраивали вечеринок.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.
«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.
Онищенко призвал сделать прививку от гриппа, в обязательном порядке носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти меры, как считает эксперт, способны значительно снизить темпы прироста заразившихся.
«Научно доказано, что маски защищают, гигиена рук спасает от заражения. Научно доказано, что социальная дистанция дает эффект. И мы верим в то, что мы делаем. Это шведская модель поведения во время пандемии. Но это маленькая страна, мононация, но четко соблюдающая все предписания. И я с ней в этом согласен. До недавнего времени по этому пути шла Белоруссия, но после 9 августа там все пошло совсем по-иному пути… Там захотели, чтобы их народ пошел мыть посуду Европе», - резюмировал депутат Госдумы.
В России за последние сутки 17 717 человек заразились коронавирусом, это рекордный прирост с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 1 581 693. За день от COVID-19 умерло 366 человек. Смертность обновляет рекорд третий день подряд.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Путин: нужно продлить для компаний общепита отсрочки по налогам и страховым взносам
- «Исключить маразм». Песков о согласовании комментариев врачей о COVID-19 с Минздравом
- В Джидде неизвестный напал на охранника консульства Франции
- Мэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмом
- Неизвестный убит в Авиньоне при нападении на полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru