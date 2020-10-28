Медцензурщина. Минздрав запретил врачам комментировать коронавирус в СМИ

Однако позднее пресс-служба попыталась нивелировать эффект от попавшего в СМИ документа. Там отметили, что запрет на публичные высказывания на тему коронавируса касается только главных внештатных специалистов и руководителей федеральных учреждений, которые находятся в ведомстве министерства. А главврачей областных больниц и других медиков это не касается, поскольку они подчиняются региональным депздравам.

Очередное препятствие получению информации видит в распоряжении министра здравоохранения глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. К тому же, письмо появилось ровно на следующий день после двух скандалов, показавших провал работы здравоохранения в регионах: в Кургане, врачи которого обратились к президенту страны с просьбой прислать в регион военных медиков, и в Омске, где врачи скорой помощи добились госпитализации пациентов с коронавирусом только после того, как привезли их к зданию областного минздрава.

Эти региональные скандалы благодаря широкой огласке дошли до самых верхов российской власти. Реакция, по выражению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, была молниеносная: в Курган действительно решено направить военных медиков, в Омск – представителей руководства Минздрава и Росздравнадзора.