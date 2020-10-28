Медцензурщина. Минздрав запретил врачам комментировать коронавирус в СМИ

Станет ли это препятствием для получения журналистами информации, нежелательной для чиновников от медицины?

Руководители региональных медучреждений отныне не вправе самостоятельно давать комментарии в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Минздрав запретил. Это следует из письма главы ведомства Михаила Мурашко:

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений подведомственных Минздраву и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», - цитирует РБК документ за подписью министра.

В самом Минздраве принятие такого решения объяснили работой по повышению эффективности информирования населения о мерах борьбы с COVID-19: «Информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей», - заявили в министерстве.

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Однако позднее пресс-служба попыталась нивелировать эффект от попавшего в СМИ документа. Там отметили, что запрет на публичные высказывания на тему коронавируса касается только главных внештатных специалистов и руководителей федеральных учреждений, которые находятся в ведомстве министерства. А главврачей областных больниц и других медиков это не касается, поскольку они подчиняются региональным депздравам.

Очередное препятствие получению информации видит в распоряжении министра здравоохранения глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. К тому же, письмо появилось ровно на следующий день после двух скандалов, показавших провал работы здравоохранения в регионах: в Кургане, врачи которого обратились к президенту страны с просьбой прислать в регион военных медиков, и в Омске, где врачи скорой помощи добились госпитализации пациентов с коронавирусом только после того, как привезли их к зданию областного минздрава.

Эти региональные скандалы благодаря широкой огласке дошли до самых верхов российской власти. Реакция, по выражению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, была молниеносная: в Курган действительно решено направить военных медиков, в Омск – представителей руководства Минздрава и Росздравнадзора.

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Истории, случившиеся в Кургане и Омске, обсуждались даже на совещании у президента. Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой отправить в регионы комиссии для изучения жалоб, связанных с работой медиков по борьбе с коронавирусом. Голикова признала, что проблемы, которые видят медики в Курганской и Омской областях, указывают на сбои в работе системы здравоохранения.

Ну, ничего. Теперь указывать не будут. Пресс-служба Минздрава не допустит.

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ФОТО: РИА Новости
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