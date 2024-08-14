«Более 40 тонн гумпомощи!»: Казаки помогают жителям Курской области

Свыше 20 инициативных групп казаков ежедневно организуют доставку помощи жителям Курской области, сказал НСН заместитель атамана ВсКО Игорь Кочубеев.

За последние несколько дней в Курск была доставлена гуманитарная помощь от казаков из Москвы, Волгоградской и Московской области, Краснодарского края и Луганщины, рассказал в эфире НСН руководитель гуманитарного конвоя, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев.

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Накануне замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что почти 900 тонн гуманитарной помощи доставлено для жителей Курской области после прорыва ВСУ госграницы в Суджанском районе Курской области. Заместитель атамана Кочубеев рассказал о казачьих гуманитарных конвоях в Курскую область.

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«Казачья молодежь России активно включилась в этот процесс. Я бы сказал, сегодня это движение приобретает стихийный характер. Каждый день мы получаем информацию о нескольких гуманитарных конвоях в Курскую область. В Курск уже доставлены грузы из Москвы, Волгоградской и Московской областей, Краснодарского края и Луганщины. Более 20 инициативных групп готовят выезды из казачьих общин и регионов. Большие и малые потоки сливаются в большое доброе дело. Гуманитарная миссия дает каждому возможность поучаствовать в общем действии - накормить, обогреть, утешить людей, попавших в беду. Массовое участие казаков - пример истинного казачьего патриотизма», - убежден собеседник НСН.
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По данным Всероссийского казачьего общества, за последние дни казаки доставили мирному населению Курской области более 40 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. По словам атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, казаки планируют ежедневно доставлять гумпомощь в Курскую область. Руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин рассказал, что сбор гуманитарной помощи и формирование гуманитарного конвоя начались уже в первые часы нападения ВСУ на регион.

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Помимо казаков в доставке груза также приняли участие студенты-добровольцы Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).

Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.

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ФОТО: пресс-служба ВсКО
ТЕГИ:КазакиКурская ОбластьГуманитарная Помощь

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