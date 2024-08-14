«Более 40 тонн гумпомощи!»: Казаки помогают жителям Курской области
Свыше 20 инициативных групп казаков ежедневно организуют доставку помощи жителям Курской области, сказал НСН заместитель атамана ВсКО Игорь Кочубеев.
За последние несколько дней в Курск была доставлена гуманитарная помощь от казаков из Москвы, Волгоградской и Московской области, Краснодарского края и Луганщины, рассказал в эфире НСН руководитель гуманитарного конвоя, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев.
Накануне замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что почти 900 тонн гуманитарной помощи доставлено для жителей Курской области после прорыва ВСУ госграницы в Суджанском районе Курской области. Заместитель атамана Кочубеев рассказал о казачьих гуманитарных конвоях в Курскую область.
«Казачья молодежь России активно включилась в этот процесс. Я бы сказал, сегодня это движение приобретает стихийный характер. Каждый день мы получаем информацию о нескольких гуманитарных конвоях в Курскую область. В Курск уже доставлены грузы из Москвы, Волгоградской и Московской областей, Краснодарского края и Луганщины. Более 20 инициативных групп готовят выезды из казачьих общин и регионов. Большие и малые потоки сливаются в большое доброе дело. Гуманитарная миссия дает каждому возможность поучаствовать в общем действии - накормить, обогреть, утешить людей, попавших в беду. Массовое участие казаков - пример истинного казачьего патриотизма», - убежден собеседник НСН.
По данным Всероссийского казачьего общества, за последние дни казаки доставили мирному населению Курской области более 40 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. По словам атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, казаки планируют ежедневно доставлять гумпомощь в Курскую область. Руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тихон Лазуткин рассказал, что сбор гуманитарной помощи и формирование гуманитарного конвоя начались уже в первые часы нападения ВСУ на регион.
Помимо казаков в доставке груза также приняли участие студенты-добровольцы Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).
Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.
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