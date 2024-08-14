«Более 40 тонн гумпомощи!»: Казаки помогают жителям Курской области

Помимо казаков в доставке груза также приняли участие студенты-добровольцы Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).

Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.

