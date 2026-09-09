Добрые «орлята»: Как в детских садах будут прививать традиционные ценности
Проекты «Орлята-дошколята» и «Добрые игры» будут встроены в текущее расписание и образовательные программы детских садов в России, рассказала НСН Лариса Шевченко.
Новые проекты для дошколят от Минпросвещения могут принести детям большую пользу, однако все зависит от грамотной педагогической работы по этим программам, рассказала НСН президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко.
В российских детских садах стартовали два проекта — «Орлята-дошколята» и «Добрые игры», сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С их помощью детей будут приобщать к традиционным ценностям через игры и беседы. Дошкольников в доступной форме будут учить дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Участие в проекте «Добрые игры» в этом учебном году будет для учреждений добровольным, а «Орлята-дошколята» разработаны уже как подготовка к школьной программе «Орлята России».
Шевченко объяснила, что эти проекты, скорее всего, будут интегрировать в текущее расписание в детских садах.
«Эти программы будут вплетены в существующее расписание и программу детей в детских садах, потому что другого варианта у нас и нет, так как ребенок проводит в детском саду большую часть дня. На самом деле, это просто вопрос структурирования, потому что весь образовательный процесс, который происходит в детском саду, построен на том, что ребенок познает мир, узнает какие-то вещи, ему прививаются определенные навыки и так далее. И здесь важно педагогически правильно именно это туда интегрировать. Скорее всего, "Добрые игры" будут интегрированы в занятия по познанию окружающего мира. Например, мы читаем сказку ребенку — это тоже своего рода урок добра, потому что все наши сказки, как правило, направлены на воспитание в ребенке доброты. Наши предки не просто же так их придумали. "Орлята" — это детское сообщество. А юношеское, детское сообщество должно быть в обществе, иначе нам будет скучно жить. Даже в дошкольном возрасте дети уже очень положительно реагируют на социум. Это дает развитие ребенку, много навыков коммуникации и так далее. А так как одна из наших основных задач — это подготовка к школе, к жизни в социуме, поэтому создание для ребенка среды внутри сообщества является важным направлением. То есть он уже в дошкольном возрасте получает навыки солидарности. Но чтобы им было комфортно, было весело, надо правильно выстроить педагогическую работу», — пояснила собеседница НСН.
Она отметила, что важно правильно, продуманно и мягко подавать материал, тогда отторжения ни со стороны детей, ни со стороны родителей не возникнет.
«Не надо ничего насаждать, это само в людях есть. Эти уроки будут введены, чтобы воспитывать здоровых, умных, поддерживающих семейные ценности детей. Ну, не злые же, не больные и не одинокие они должны быть, правильно? Мы все хотим, чтоб наши дети были здоровенькие, воспитанные, веселые, чтобы вокруг них были их любимые люди, и они по всей жизни рядом с ними шли. Поэтому в этих ориентирах ничего нет плохого. Главный "подводный камень" может заключаться в том, что мы сами, взрослые, неправильно это введем, неправильные какие-то практики выберем, из-за которых это будет сделано немножечко не так, как нужно. А если все сделать правильно, с умом, от этого будет только польза, и ничего другого», — считает Шевченко.
Она призвала не относиться к таким программам с предвзятостью, считая их отголосками «советского прошлого». По мнению Шевченко, надо оставлять в прошлом только негативный опыт, а положительный — брать за основу.
«В каждом обществе, в каждые времена всегда есть что-то положительное и что-то отрицательное. Так вот, надо нашим поколениям всегда оставлять плохое где-то в прошлом, а все самое хорошее брать в будущее. Какая у нас есть ступень для отталкивания в будущее? Только замечательные вещи, которые случились в прошлом. И в годы Советского Союза, и Царской России были хорошие истории, хорошие начинания, была и наука. Это надо брать с собой в будущее. А все, что нам не нравилось, например, крепостное право, надо оставлять в прошлом, и говорить, что мы никогда к этому не вернемся, потому что это плохо. Но негатив к эпохе в целом допускать нельзя. Я помню свое пионерское прошлое, с каким неподдельным чувством мы пели песни, костры жгли. Разве это плохо?» — поделилась мнением она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с НСН назвала современные российские организации «Движение Первых» и «Орлята России» возрождением пионерского движения в стране.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Главная интрига»: Кто победит на парламентских выборах в Сербии
- Огромный провал образовался возле особняка актера Николаса Кейджа в Малибу
- Молодоженам дали советы, как сэкономить на кольцах
- Ушаков рассказал, как США могут ускорить завершение конфликта на Украине
- Не то пальто: Почему зумеры переходят на «одноразовую одежду»
- «Искусственный разговор»: Почему в России не будет безусловного базового дохода
- В МИД РФ уточнили число пропавших после наводнения в Непале россиян
- В России Буданова заочно арестовали за запрещенные методы ведения войны
- Добрые «орлята»: Как в детских садах будут прививать традиционные ценности
- Россиянам объяснили, как «умная» техника шпионит за владельцами