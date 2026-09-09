Новые проекты для дошколят от Минпросвещения могут принести детям большую пользу, однако все зависит от грамотной педагогической работы по этим программам, рассказала НСН президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко.

В российских детских садах стартовали два проекта — «Орлята-дошколята» и «Добрые игры», сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С их помощью детей будут приобщать к традиционным ценностям через игры и беседы. Дошкольников в доступной форме будут учить дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Участие в проекте «Добрые игры» в этом учебном году будет для учреждений добровольным, а «Орлята-дошколята» разработаны уже как подготовка к школьной программе «Орлята России».