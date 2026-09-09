Несмотря на то, что «умная» техника, как правило, собирает данные для корректировки работы, часто в компаниях находятся недобросовестные сотрудники, которые распоряжаются собранными данными в своих целях. Об этом НСН заявил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Телевизоры LG буквально шпионят за пользователями, сообщил портал vkplay.ru со ссылкой на исследование блогеров Gamers Nexus и Level1Techs. Отмечается, что устройства отслеживают контент через технологию автоматического распознавания и непрерывно сканируют сеть, собирая данные о подключённых ПК, смартфонах и принтерах, о соседних Wi-Fi сетях. По словам Вакулина, большинство «умных» устройств следят за пользователями.

«Эта практика уже давно внедряется в большинство “умных” устройств. Данные собираются для диагностики и в дальнейшем отправляются на серверы той или иной компании. Когда вы принимаете пользовательское соглашение, вы еще ставите галочку о согласии на отправку отчетов на серверы. Отмечу, что это уже обыденность, все зависит от того, у кого в компании есть доступ к таким данным, поскольку в дальнейшем могут происходить различные «сливы» и скандалы. Находятся недобросовестные сотрудники в компаниях, которые распоряжаются этими данными в своих целях», — сказал Вакулин.