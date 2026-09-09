Россиянам объяснили, как «умная» техника шпионит за владельцами
Защититься от слежки «умной» техники, скорее всего, не удастся, но преувеличивать опасность от нее не стоит, сказал НСН Сергей Вакулин.
Несмотря на то, что «умная» техника, как правило, собирает данные для корректировки работы, часто в компаниях находятся недобросовестные сотрудники, которые распоряжаются собранными данными в своих целях. Об этом НСН заявил специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Телевизоры LG буквально шпионят за пользователями, сообщил портал vkplay.ru со ссылкой на исследование блогеров Gamers Nexus и Level1Techs. Отмечается, что устройства отслеживают контент через технологию автоматического распознавания и непрерывно сканируют сеть, собирая данные о подключённых ПК, смартфонах и принтерах, о соседних Wi-Fi сетях. По словам Вакулина, большинство «умных» устройств следят за пользователями.
«Эта практика уже давно внедряется в большинство “умных” устройств. Данные собираются для диагностики и в дальнейшем отправляются на серверы той или иной компании. Когда вы принимаете пользовательское соглашение, вы еще ставите галочку о согласии на отправку отчетов на серверы. Отмечу, что это уже обыденность, все зависит от того, у кого в компании есть доступ к таким данным, поскольку в дальнейшем могут происходить различные «сливы» и скандалы. Находятся недобросовестные сотрудники в компаниях, которые распоряжаются этими данными в своих целях», — сказал Вакулин.
Однако чаще всего такие данные используются для корректировки работы устройств, пояснил собеседник НСН.
«Данные используются для корректировки работы, поскольку различные комплектующие могут выходить из строя, например, камера или микрофон в смартфоне, могут дать сбой на аппаратном уровне или из-за внешнего воздействия. Собираются данные, сканируется все устройство, отправляется отчет компании, и компания видит, с чем связана проблема. Если проблема на аппаратном уровне, в дальнейшем выпускаются обновления для исправления такой ошибки. А слежкой грешат многие компании, есть даже легальные приложения для слежки», — добавил эксперт.
В заключение Вакулин усомнился в том, что можно защитить себя от передачи таких данных.
«Можно, конечно, не поставить галочку и не давать согласие на передачу данных, только на практике это не спасает человека от того, что за ним могут наблюдать. Знаю, что многие люди даже бояться переодеваться перед телевизором, оснащенным камерой, но это, конечно, преувеличение», — отметил он.
Ранее Вакулин заявил, что приложения микрофинансовых организаций — самые уязвимые с точки зрения утечки данных, такие компании обычно не уделяют большое внимание безопасности, но запрашивают большой объем данных.
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