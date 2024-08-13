Почти 900 тонн гумпомощи доставлено для жителей Курской области по линии МЧС

Почти 900 тонн гуманитарной помощи доставлено для жителей Курской области. Такие обновленные данные привёл заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров на пресс-брифинге оперативного штаба.

В общей сложности в регион, который подвергся нападению Вооруженных сил Украины уже прибыло 33 ведомственных гуманитарных колонны. Как отмечает RT, ранее в МЧС объявили о готовности 400 пунктов временного размещения принять жителей Курской области. Общей вместимость ПВР составляет 30 тысяч мест.

По данным Шарова, за последние сутки приграничье Курской области покинули свыше двух тысяч человек – как самостоятельно, так и организованно в автоколоннах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации МЧС, сейчас в пунктах временного размещения находятся восемь тысяч человек, из них более 2200 детей.

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:Курская ОбластьГуманитарная ПомощьМЧС

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