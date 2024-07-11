«Дважды присылали похоронку»: Герой России казак Ликонцев о жизни «на гражданке»
Жене Героя России, казака-добровольца Олега Ликонцева дважды сообщали о смерти мужа на СВО, но он вернулся спустя два года. О жизни «на гражданке», рождении дочери и помощи другим добровольцам Ликонцев рассказал НСН.
Командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что его жене дважды сообщали о его смерти, из-за чего Оксана Ликонцева потеряла ребенка.
Более 30 тысяч казаков приняли участие в специальной военной операции на Украине (СВО). Они участвовали в боях за Бахмут, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и выполняли многие другие боевые задачи. Семеро казаков были удостоены звания Героя России, многим также вручили ордена и медали. Олег Ликонцев рассказал НСН, как Героям живется на «гражданке».
«Я два года был на СВО, я доброволец. Моей жене дважды сообщали, что я «двухсотый». Из-за этого она ребеночка одного потеряла. Даже когда я уже вернулся домой, там человек погиб, а жене сказали, что я погиб. А я дома! Жить буду долго, это точно», - с легкой иронией в голосе рассказал боец.
По его словам, вернувшись с СВО, он решил помогать другим бойцам, которые хотят отправиться на фронт добровольцами.
«На «гражданке» я сделал центр подготовки бойцов для того, чтоб они шли на СВО, чтобы там было меньше потерь. Они добровольцы, будут пополнять бригады казаков. Учебный центр «Батальон Сибирь». Сам батальон перерос в бригаду «Сибирь». Я получил «звездочку», когда служил в батальоне «Сибирь» как раз, сейчас его уже нет. Вот учебный центр так назвали, что выдумывать, это историческое название. С ребятами скинулись деньгами, на собственные средства закупили автоматы, дроны и все остальное. На добровольной основе все организовали», - сказал собеседник НСН.
Он поделился, что недавно стал отцом дочери.
«Пока обратно я не собираюсь. На данный момент мне нужно, чтобы центр идеально заработал, потому что очень большая разница между тем, что делается в европейской части России и здесь. Там фронт недалеко, люди ощущают это, а здесь, в Сибири, как-то более тухло. У нас надо поднять эту волну, чтобы люди шли. Кроме того, у меня недавно родилась дочка, надо помочь жене. Помню, я в очередей раз попал в госпиталь с ранением, жене узнала, прилетела в Моздок - так появилась у меня Яна Моздокская. Еще мне надо вытащить осколки все, у меня их очень много. Я не до конца «залатанный». И всегда так было. Когда попадал в больницу, всегда скорее рвался обратно, отпуск не гулял, пораньше возвращался», - сказал Ликонцев.
О проблемах Герой России говорить не хотел, но все же признал, что бойцы СВО частенько сталкиваются с трудностями, связанными с выплатами.
«Я ребятам помогаю. Проблемы есть, кто-то где-то что-то недополучил. Мы все родные сейчас, всегда помогаем друг другу. Только вчера решал вопрос: у меня друг в плену пробыл семь месяцев, а деньги не получил за то, что служил. Вот сижу на телефоне постоянно, реагирую на все звонки», - сказал атаман.
В заключении разговора военный отметил, что невозможно жить спокойно и счастливо, пока идет война.
«Лучший психолог - День победы. Вот когда будет победа над этой ерундой всей, вот это будет самый лучший психолог. Что бы мне кто ни говорил, мол, живи спокойно и счастливо, если я знаю, что война идет, значит, война идет. Будет победа - будет победа», - заключил Ликонцев.
Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко рассказал «Радиоточке НСН», что Новочеркасск - давняя столица Донского казачества, которую основал легендарный атаман Матвей Платов. И сейчас донские казаки активно участвуют в спецоперации на Украине, а жители казачьего Новочеркасска им в этом помогают.
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