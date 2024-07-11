«Дважды присылали похоронку»: Герой России казак Ликонцев о жизни «на гражданке»

О проблемах Герой России говорить не хотел, но все же признал, что бойцы СВО частенько сталкиваются с трудностями, связанными с выплатами.

«Я ребятам помогаю. Проблемы есть, кто-то где-то что-то недополучил. Мы все родные сейчас, всегда помогаем друг другу. Только вчера решал вопрос: у меня друг в плену пробыл семь месяцев, а деньги не получил за то, что служил. Вот сижу на телефоне постоянно, реагирую на все звонки», - сказал атаман.

В заключении разговора военный отметил, что невозможно жить спокойно и счастливо, пока идет война.

«Лучший психолог - День победы. Вот когда будет победа над этой ерундой всей, вот это будет самый лучший психолог. Что бы мне кто ни говорил, мол, живи спокойно и счастливо, если я знаю, что война идет, значит, война идет. Будет победа - будет победа», - заключил Ликонцев.

Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко рассказал «Радиоточке НСН», что Новочеркасск - давняя столица Донского казачества, которую основал легендарный атаман Матвей Платов. И сейчас донские казаки активно участвуют в спецоперации на Украине, а жители казачьего Новочеркасска им в этом помогают.

