Наряду с экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым заменить Владимира Зеленского может шоумен Сергей Притула, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), рассказал в интервью НСН экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

В США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины, сообщила Служба внешней разведки России. Среди наиболее подходящей кандидатуры рассматривается бывший министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Однако Царев отметил, что в украинской политике найдется множество кандидатов на президентскую должность.

«На скамейке запасных много кандидатов, но все зависит от того, кто в США выиграет президентские выборы. Почти все украинские политики выстроили связи с демократами. Если они останутся у власти, заменить Зеленского может шоумен Сергей Притула, который когда-то выдвигался на пост мэра Киева. Также среди кандидатов бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Если выиграют республиканцы – посмотрим. А Арсен Аваков – серый кардинал украинской политики. Это влиятельный чиновник, имеющий связи с американскими спецслужбами. У меня не было сомнений, что ставка на него когда-нибудь выстрелит. После отставки Аваков ушел в тень, но будучи министром МВД при Порошенко был столь же влиятелен, как президент. В отличие от многих, он связан не с республиканцами или демократами, а напрямую с ЦРУ», - заключил он.

По словам собеседника НСН, сменить Зеленского решатся лишь в конце года.

«Команда Байдена не станет его менять, поскольку уже не успеет. Скорее всего вопрос отложат до окончания президентских выборов в США, дальше будут смотреть на развитие ситуации. Зеленский своими действиями увеличил линию фронта. Сейчас на Украине эйфория, но когда ВСУ выдавят из Курска, начнут говорить об авантюре, в которую Зеленский втянул Киев. Свое падение нынешний президент начал, когда вышел сначала из Минских, а потом из Стамбульских соглашений. Наступление на Курск – еще один шаг к его отставке», - заявил он.

Как добавил экс-депутат Верховной Рады, атака ВСУ на Курскую область демонстрирует, что США утратили влияние над Киевом, и смена лидера Украины помогла бы решить этот вопрос.

«США когда-то потеряли контроль над Украиной, когда развивалось дело украинской нефтегазовой компании Burisma. Скандалов на фоне было много - посадили помощника Трампа Пола Манафорта, также был удар по сыну Байдена Хантеру. Украина стала токсичной, тогда даже не назначили посла США в Украине. Великобритания забрала Киев под свое влияние, с тех пор более плотно контролирует его. Между западными державами тоже есть конкуренция. Зеленский не полностью устраивает США, поскольку играет в самостоятельную политику и опирается на Великобританию. Нет сомнений, что операция под Курском была согласована с Великобританией, это их почерк», - сказал он.

Ранее экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что Киев перешел «красную линию» при нападении на территорию Курской области. По его словам, российский президент Владимир Путин будет действовать максимально решительно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель, напоминает «Радиоточка НСН».

