Ресторатор Пинский рассказал о потасовке с критиком Трапезником

Ресторатор Антон Пинский подрался с критиком Ильей Трапезником. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл на открытии ресторана Аркадия Новикова.

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По словам Пинского, конфликт начал Трапезник. По предварительным данным, причиной стали отзывы, которые критик пишет о заведениях ресторатора.

Отмечается, что в медучреждении у Пинского диагностировали многочисленные ушибы и перелом бедра. Ресторатор указал, что намерен разбираться в произошедшем «в рамках правового поля».

Ранее экс-игрок сборной России Юрий Жирков, выступающий в любительской футбольной лиге AFL, устроил драку во время матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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