Ресторатор Пинский рассказал о потасовке с критиком Трапезником

По словам Пинского, конфликт начал Трапезник. По предварительным данным, причиной стали отзывы, которые критик пишет о заведениях ресторатора.

Отмечается, что в медучреждении у Пинского диагностировали многочисленные ушибы и перелом бедра. Ресторатор указал, что намерен разбираться в произошедшем «в рамках правового поля».

Ранее экс-игрок сборной России Юрий Жирков, выступающий в любительской футбольной лиге AFL, устроил драку во время матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

