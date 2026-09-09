Ресторатор Пинский рассказал о потасовке с критиком Трапезником
Ресторатор Антон Пинский подрался с критиком Ильей Трапезником. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл на открытии ресторана Аркадия Новикова.
По словам Пинского, конфликт начал Трапезник. По предварительным данным, причиной стали отзывы, которые критик пишет о заведениях ресторатора.
Отмечается, что в медучреждении у Пинского диагностировали многочисленные ушибы и перелом бедра. Ресторатор указал, что намерен разбираться в произошедшем «в рамках правового поля».
Ранее экс-игрок сборной России Юрий Жирков, выступающий в любительской футбольной лиге AFL, устроил драку во время матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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