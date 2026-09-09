«Твоё» — банкрот? Что происходит с российским фэшн-сегментом
Андрей Карпов раскрыл, что сегмент одежды ежегодно лихорадит уже 10 лет, однако сейчас в связи с атаками на маркетплейсы, ростом аренды, расходами на заплаты, многим совсем тяжело выживать.
Фэшн-брендам, которые изначально выросли из оффлайн формата, сегодня сложнее всего, так что компания «Твоё» не стала исключением. Об этом НСН рассказал по рынку ретейла Андрей Карпов.
Контрагент сети магазинов одежды «Твоё» намерен обанкротить компанию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Федресурс» 8 сентября. Так, партнёр уже подал два иска на общую сумму 40,8 млн рублей, однако решения по ним пока не вынесены. Контрагентом сети является транспортная компания ООО «Поволжье-Транс». Также отмечается, что в прошлом году чистый убыток «Твоё» вырос до 620,8 млн рублей, а процентные расходы достигли 991,5 млн рублей, почти сравнявшись с прибылью от продаж. Карпов раскрыл, есть ли реальный риск банкротства компании.
«Это достаточно частая практика, когда идет задержка в выплате, и компания-поставщик параллельно требованию возврата денег запускает иск в суд о банкротстве. Просто это способ подтолкнуть компанию к более быстрому расчету с ней. Дальше надо смотреть, насколько увеличивается количество исков в суд относительно «Твое» со стороны других поставщиков. Если это вал обращений, и идет параллельная задержка оплаты, тогда действительно у компании есть проблема», — отметил он.
При этом Карпов подметил, что этот сегмент бизнеса сейчас находится в трудном положении по ряду факторов и подобные проблемы испытывает не только бренд «Твоё».
«В целом ситуация для российского рынка легкой промышленности непростая. В том числе ряд компаний пострадали в результате инцидентов со складами маркетплейсов. Плюс крайне обострена конкуренция. У тех, кто изначально происходил из сферы оффлайна, ситуация сложная. Держатели площадей стараются ежегодно поднимать стоимость аренды, а этот рост не всегда соответствует доходности компании-арендатора. Помимо этого, давят дорогие кредиты и какой-то рост заработной платы. Плюс где-то идет снижение потребительской активности в фэшн-среде. Все фактически торгуют одним и тем же товаром, но под разными лейблами. Тот, у кого меньше проблемных активов, кто не закапывает деньги в аренду, не имеет много сотрудников, находится в более выигрышных условиях, потому что потребитель ищет там, где дешевле», — объяснил он.
Также собеседник НСН напомнил, что, несмотря на все недавние события и триггеры для фэшн-отрасли, она находится в зоне турбулентности уже лет 10.
«Считается, что у премиум брендов все достаточно хорошо, потому что там стабилен покупатель. У тех, кто работает в среднеценовом сегменте, все сложнее. Где-то в масс-маркете, наверное, немножко проще. Но, опять же, только для тех, кто может предложить самые низкие цены в самых востребованных категориях у покупателя. Однако в такой ситуации вся фэшн-среда находится уже больше 10 лет. Так или иначе этот рынок лихорадит ежегодно, потому что это та категория, где покупатель может отложить покупку», — подытожил он.
Ранее Карпов раскрыл НСН, что маркетплейсы сегодня не имеют никаких барьеров для развития, так что стоит убрать порог доминирования для крупных продуктовых сетей, чтобы уравнять возможности всех игроков.
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