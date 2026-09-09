Фэшн-брендам, которые изначально выросли из оффлайн формата, сегодня сложнее всего, так что компания «Твоё» не стала исключением. Об этом НСН рассказал по рынку ретейла Андрей Карпов.

Контрагент сети магазинов одежды «Твоё» намерен обанкротить компанию, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Федресурс» 8 сентября. Так, партнёр уже подал два иска на общую сумму 40,8 млн рублей, однако решения по ним пока не вынесены. Контрагентом сети является транспортная компания ООО «Поволжье-Транс». Также отмечается, что в прошлом году чистый убыток «Твоё» вырос до 620,8 млн рублей, а процентные расходы достигли 991,5 млн рублей, почти сравнявшись с прибылью от продаж. Карпов раскрыл, есть ли реальный риск банкротства компании.

«Это достаточно частая практика, когда идет задержка в выплате, и компания-поставщик параллельно требованию возврата денег запускает иск в суд о банкротстве. Просто это способ подтолкнуть компанию к более быстрому расчету с ней. Дальше надо смотреть, насколько увеличивается количество исков в суд относительно «Твое» со стороны других поставщиков. Если это вал обращений, и идет параллельная задержка оплаты, тогда действительно у компании есть проблема», — отметил он.

При этом Карпов подметил, что этот сегмент бизнеса сейчас находится в трудном положении по ряду факторов и подобные проблемы испытывает не только бренд «Твоё».