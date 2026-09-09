«Мы вполне можем увидеть цены значительно выше, чем $100 за баррель, потому что продолжается эскалация конфликта США и Ирана. Мы вполне можем увидеть цены до $120 за баррель уже в ближайшее время. В рамках этой эскалации как раз и наносятся удары по Саудовской Аравии. Иран понимает, что вдолгую у США не выиграет, ему установили тотальную блокаду, он не может экспортировать свою нефть, американский флот захватывает танкеры Ирана, пытаются истощить Иран. В этих условиях Ирану необходимо максимально задрать цены, чтобы США было некомфортно. Это может заставить американского лидера Дональда Трампа пойти на какие-то переговоры и уступки. Иран подключает хуситов для атак на Красном море. Если получится уменьшить экспорт нефти из Саудовской Аравии, это приведет к росту цен, что влияет и на США. Тактика именно такая, поэтому ждем рост цен и дальше», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что даже в долгосрочной перспективе цены будут выше «нормы».

«Откат по ценам может быстро наступить, если США пойдут на договоренности с Ираном. В июне такое было, они подписали меморандум, а цены сразу ушли в район $70 за баррель, обвал был резким. Такой эффект и здесь стоит ждать, если они договорятся. Но теперь у них дефицит доверия друг к другу еще больше, чем тогда, когда все и так не просто шло в рамках переговоров. Даже если откроется Ормузский пролив, ближайшие несколько лет цена будет относительно высокой, на уровне $80 за баррель, так как все расходуют свои стратегические запасы», - заключил собеседник НСН.

Нефть может подорожать до $120 за баррель, в случае, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.

