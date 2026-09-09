Максимально задрали: Аналитик Юшков предрек цены на нефть в $120 за баррель
Игорь Юшков заявил НСН, что даже в перспективе нескольких лет цены будут выше «нормы» - на уровне 80 долларов за баррель.
Уже в ближайшее время цены на нефть могут дойти до $120 за баррель, так как это единственный шанс Ирана противостоять США в конфликте, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Удары йеменских хуситов по энергообъектам в Саудовской Аравии привели к росту стоимости нефти марки Brent почти до $100 за баррель. Саудовская Аравия — главный регулятор мирового нефтяного рынка. Именно Эр-Рияд задает тон на заседаниях ОПЕК+, где решается, сокращать или увеличивать добычу сырья. Юшков уверен, что цены будут расти и дальше.
«Мы вполне можем увидеть цены значительно выше, чем $100 за баррель, потому что продолжается эскалация конфликта США и Ирана. Мы вполне можем увидеть цены до $120 за баррель уже в ближайшее время. В рамках этой эскалации как раз и наносятся удары по Саудовской Аравии. Иран понимает, что вдолгую у США не выиграет, ему установили тотальную блокаду, он не может экспортировать свою нефть, американский флот захватывает танкеры Ирана, пытаются истощить Иран. В этих условиях Ирану необходимо максимально задрать цены, чтобы США было некомфортно. Это может заставить американского лидера Дональда Трампа пойти на какие-то переговоры и уступки. Иран подключает хуситов для атак на Красном море. Если получится уменьшить экспорт нефти из Саудовской Аравии, это приведет к росту цен, что влияет и на США. Тактика именно такая, поэтому ждем рост цен и дальше», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что даже в долгосрочной перспективе цены будут выше «нормы».
«Откат по ценам может быстро наступить, если США пойдут на договоренности с Ираном. В июне такое было, они подписали меморандум, а цены сразу ушли в район $70 за баррель, обвал был резким. Такой эффект и здесь стоит ждать, если они договорятся. Но теперь у них дефицит доверия друг к другу еще больше, чем тогда, когда все и так не просто шло в рамках переговоров. Даже если откроется Ормузский пролив, ближайшие несколько лет цена будет относительно высокой, на уровне $80 за баррель, так как все расходуют свои стратегические запасы», - заключил собеседник НСН.
Нефть может подорожать до $120 за баррель, в случае, если участятся атаки на суда на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.
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