«Провал блицкрига?»: Перейдет ли «операция» Украины с Курской на Белгородскую область

ОТ СУДЖИ ДО КРАСНОЙ ЯРУГИ: ЗАПРЕТЫ И ЭВАКУАЦИЯ

Главным событием 12 августа стал доклад президенту России врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и последовавшие заявления главы государства.

«В настоящее время ситуация в регионе сложная, на сегодняшний день под контролем противника находится 28 населённых пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров», - сказал Смирнов, отметив, что в этой зоне находятся «порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем».

При этом он отметил, что с начала украинского вторжения в Курскую область эвакуирована 121 тысяча человек, а всего будут вывезены 180 тысяч человек

«На два этапа разбили переселение людей. Первый этап: в четырёх районах – 10-километровая зона, и Суджанский, Кореневский районы полностью. 8-го числа приступили полностью все шесть приграничных районов и два района, Большесолдатский и Льговский, прибавились к ним, те, которые граничат с атомной станцией. Итого – 180 тысяч человек», - отметил глава региона.

В ночь на 13 августа об эвакуации сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тыс. человек, сейчас около тысячи человек находится в пунктах временного размещения», - сказал Гладков в видеообращении около шести утра.

На совещании с президентом РФ глава Белгородской области выразил надежду, что Минобороны и погранслужба «решат ту текущую ситуацию, которая возникла утром в Красной Яруге», не уточнив, о чем идет речь.

Со своей стороны, глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил в понедельник вечером, что «с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт».

«Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», - пояснил Миськов, заверив, что за имуществом и оставленными животными будут следить бойцы самообороны.

В Курской области дважды за ночь объявляли о ракетной опасности – около трех и шести утра, в Белгородской ракетная угроза возникла около семи утра, однако во всех этих случаях быстро давали отбой.