«Провал блицкрига?»: Перейдет ли «операция» Украины с Курской на Белгородскую область
Власти Белгородской области закрыли Краснояружский район, в Госдуме заявили о «переломе» в Курской области, а в Чечне радуются «удачной охоте».
В Курской и Белгородской областях минувшей ночью несколько раз объявляли о ракетной опасности, при этом на фоне вторжения в Россию ВСУ в этих регионах продолжается эвакуация.
О наступлении украинских войск высказались и в Чечне, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказал мнение, что «блицкриг провалился». Вместе с тем украинский лидер Владимир Зеленский впервые подтвердил, что в Курской области проводится «операция».
ОТ СУДЖИ ДО КРАСНОЙ ЯРУГИ: ЗАПРЕТЫ И ЭВАКУАЦИЯ
Главным событием 12 августа стал доклад президенту России врио губернатора Курской области Алексея Смирнова и последовавшие заявления главы государства.
«В настоящее время ситуация в регионе сложная, на сегодняшний день под контролем противника находится 28 населённых пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров», - сказал Смирнов, отметив, что в этой зоне находятся «порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем».
При этом он отметил, что с начала украинского вторжения в Курскую область эвакуирована 121 тысяча человек, а всего будут вывезены 180 тысяч человек
«На два этапа разбили переселение людей. Первый этап: в четырёх районах – 10-километровая зона, и Суджанский, Кореневский районы полностью. 8-го числа приступили полностью все шесть приграничных районов и два района, Большесолдатский и Льговский, прибавились к ним, те, которые граничат с атомной станцией. Итого – 180 тысяч человек», - отметил глава региона.
В ночь на 13 августа об эвакуации сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тыс. человек, сейчас около тысячи человек находится в пунктах временного размещения», - сказал Гладков в видеообращении около шести утра.
На совещании с президентом РФ глава Белгородской области выразил надежду, что Минобороны и погранслужба «решат ту текущую ситуацию, которая возникла утром в Красной Яруге», не уточнив, о чем идет речь.
Со своей стороны, глава Краснояружского района Андрей Миськов сообщил в понедельник вечером, что «с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт».
«Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», - пояснил Миськов, заверив, что за имуществом и оставленными животными будут следить бойцы самообороны.
В Курской области дважды за ночь объявляли о ракетной опасности – около трех и шести утра, в Белгородской ракетная угроза возникла около семи утра, однако во всех этих случаях быстро давали отбой.
ПЕРЕЛОМ «ОПЕРАЦИИ»? В РОССИИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПЕРЕГОВОРОВ
Президент РФ Владимир Путин на фоне докладов губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей о ситуации в их регионах заявил, что Киев поставил крест на переговорах военным вторжением в Россию.
«Очевидным становится, теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. (…) Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить?» - возмутился Владимир Владимирович.
12 августа вечером после резонансных высказываний президента РФ о ситуации в Курской области высказался и украинский лидер Владимир Зеленский.
В вечернем обращении к нации он впервые заявил об «операции в Курской области». Кроме того, он поручил главам МВД и СБУ подготовить «гуманитарный план для территории проведения операции».
Тем временем в российских СМИ и Telegram-каналах стали появляться многочисленные видео о боевых успехах наших военных в Курской области. Военкоры бодро отчитываются об успехах на донецком направлении, а командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о рекордах в районе Мартыновки и Суджанского направления.
«Охота была удачной. Надеюсь, просроченный и его банда осознали провал блицкрига. А так ребята готовы крошить укроп не покладая рук. Ради такой темы даже без трапезы и отдыха. И это только у нас. Представьте, сколько фашистов сожгли по всему Курскому участку. Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», - написал Алаудинов в Telegram.
Со своей стороны, депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил около семи утра 13 августа, что «российская армия переламывает ситуацию на Курском направлении», прикрепив к посту в Telegram фото «пленных врагов и трофейной техники».
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