В России Буданова заочно арестовали за запрещенные методы ведения войны

Уточняется, что ему обвинили по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны, максимальное наказание по которой - 20 лет лишения свободы.

По решению Басманного суда Москвы, Буданов будет отправлен в СИЗО на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Мосгорсуд признал заочный арест законным.

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно получил в России 11 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

