В России Буданова заочно арестовали за запрещенные методы ведения войны

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно арестовали в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ заочно арестовали журналиста, спросившего Зеленского об убийстве русских

Уточняется, что ему обвинили по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны, максимальное наказание по которой - 20 лет лишения свободы.

По решению Басманного суда Москвы, Буданов будет отправлен в СИЗО на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Мосгорсуд признал заочный арест законным.

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно получил в России 11 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Пресс-служба президента Украины
ТЕГИ:УкраинаМосгорсудСудАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры