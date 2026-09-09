В России Буданова заочно арестовали за запрещенные методы ведения войны
Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно арестовали в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ему обвинили по статье о применении запрещённых средств и методов ведения войны, максимальное наказание по которой - 20 лет лишения свободы.
По решению Басманного суда Москвы, Буданов будет отправлен в СИЗО на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ. Мосгорсуд признал заочный арест законным.
Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно получил в России 11 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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