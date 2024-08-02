«Танки крови не боятся»: Герой России Иван Шиц мечтает вернуться в свой полк
НСН продолжает серию интервью с казаками - Героями России. Казачий полковник Иван Шиц рассказал в эфире НСН о своем побеге из госпиталя, а также о желании вернуться на фронт.
Командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.
Командир танкового полка из Чебаркуля отличился во время освобождения Лимана. Подразделение под командованием Шица, сломив сопротивление противника, первым ворвалось в город, полковник Шиц управлял боем в составе экипажа танка. Сейчас казак заявляет, что планирует вернуться на фронт.
«Я штатный военный, на спецоперацию заходил в должности командира полка, с собой заводил полк целиком из военнослужащих по контракту. Пока идет СВО, я категорически отказываюсь уходить на «гражданку». После второго ранения я надеялся, что рука восстановится быстро, но уже год прошел, а рука не восстановилась. Поэтому, уже как месяц я вышел на службу в московское командное училище, учу уму-разуму будущих лейтенантов. Но, как рука восстановится, сразу вернусь. Только, когда СВО закончится, то буду увольняться», - признался Герой России в беседе с НСН.
В ходе боя, когда танк Шица первым въехал в город, офицер получил множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Однако он продолжил командовать своим подразделением и вывел его из-под удара. За проявленное мужество и героизм по указу президента России Владимира Путина казачий полковник получил звание Героя России, но о своих наградах Шиц говорит скромно.
«Честно сказать, я даже не знаю, что конкретно прописали в наградном листе на Героя России... Сначала нашему полку присвоили Орден Жукова, это великая награда, а через две недели мне присвоили звание Героя Россия. Вроде в документах указано, что за освобождение населенных пунктов, особенно прописан Лиман», - пояснил полковник.
Сослуживцы полковника были в шоке, когда узнали, что он потерял глаз из-за своего решения сбежать из госпиталя и вернуться в полк:
"Да, я отказался от операции, из госпиталя я просто ушел. Мне говорили, что есть возможность восстановить зрение на 30%, но для этого надо было лежать в госпитале полгода. Я ответил, что мне надо назад и ушел обратно на фронт. Позже мне сделали операцию, удалили глаз и сделали красивый протез, но я ни о чем не жалею, - поделился Шиц.
На вопросы о реакции жены на ранения и нежелание долечиваться Шиц отвечает однозначно: «Знала, за кого шла».
«Жена знала, за кого замуж выходила. У нас семь переездов, семь гарнизонов: Хабаровск, Сахалин, Курилы, Москва, Екатеринбург, Чебаркуль, вот снова Москва. Дети родились в Хабаровске и вот с нами ездят. Это в порядке вещей», - посмеялся военный.
Шиц стал героем документального фильма Аркадия Мамонтова «Танкист», который является частью документального цикла «И вот был случай на войне…». Картина рассказывает о подвиге командира 239-го гвардейского танкового оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии.
Комментируя НСН подвиг казачьего полковника Шица, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал о том, что казаков на спецоперации особенно много среди штурмовиков, артиллеристов, разведчиков, операторов беспилотников и ударных FVP-дронов.
«В настоящее время 16 тысяч наших братьев казаков в составе 24 добровольческих казачьих подразделений выполняют различные боевые задачи вдоль всей линии фронта протяженностью почти в две тысячи километров. Всего СВО уже прошли более 40 тысяч казаков», - отметил атаман.
Ранее в рамках серии интервью с казаками - Героями России командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что его жене дважды сообщали о его смерти, из-за чего Анастасия Ликонцева потеряла ребенка. Вернувшись с СВО, Ликонцев решил помогать другим бойцам, которые хотят отправиться на фронт добровольцами.
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