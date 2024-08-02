«Танки крови не боятся»: Герой России Иван Шиц мечтает вернуться в свой полк

На вопросы о реакции жены на ранения и нежелание долечиваться Шиц отвечает однозначно: «Знала, за кого шла».

«Жена знала, за кого замуж выходила. У нас семь переездов, семь гарнизонов: Хабаровск, Сахалин, Курилы, Москва, Екатеринбург, Чебаркуль, вот снова Москва. Дети родились в Хабаровске и вот с нами ездят. Это в порядке вещей», - посмеялся военный.

Шиц стал героем документального фильма Аркадия Мамонтова «Танкист», который является частью документального цикла «И вот был случай на войне…». Картина рассказывает о подвиге командира 239-го гвардейского танкового оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии.