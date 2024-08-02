«Танки крови не боятся»: Герой России Иван Шиц мечтает вернуться в свой полк

НСН продолжает серию интервью с казаками - Героями России. Казачий полковник Иван Шиц рассказал в эфире НСН о своем побеге из госпиталя, а также о желании вернуться на фронт.

Командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.

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Командир танкового полка из Чебаркуля отличился во время освобождения Лимана. Подразделение под командованием Шица, сломив сопротивление противника, первым ворвалось в город, полковник Шиц управлял боем в составе экипажа танка. Сейчас казак заявляет, что планирует вернуться на фронт.

«Я штатный военный, на спецоперацию заходил в должности командира полка, с собой заводил полк целиком из военнослужащих по контракту. Пока идет СВО, я категорически отказываюсь уходить на «гражданку». После второго ранения я надеялся, что рука восстановится быстро, но уже год прошел, а рука не восстановилась. Поэтому, уже как месяц я вышел на службу в московское командное училище, учу уму-разуму будущих лейтенантов. Но, как рука восстановится, сразу вернусь. Только, когда СВО закончится, то буду увольняться», - признался Герой России в беседе с НСН.
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В ходе боя, когда танк Шица первым въехал в город, офицер получил множественные осколочные ранения головы, рук и ног. Однако он продолжил командовать своим подразделением и вывел его из-под удара. За проявленное мужество и героизм по указу президента России Владимира Путина казачий полковник получил звание Героя России, но о своих наградах Шиц говорит скромно.

«Честно сказать, я даже не знаю, что конкретно прописали в наградном листе на Героя России... Сначала нашему полку присвоили Орден Жукова, это великая награда, а через две недели мне присвоили звание Героя Россия. Вроде в документах указано, что за освобождение населенных пунктов, особенно прописан Лиман», - пояснил полковник.
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Сослуживцы полковника были в шоке, когда узнали, что он потерял глаз из-за своего решения сбежать из госпиталя и вернуться в полк:

"Да, я отказался от операции, из госпиталя я просто ушел. Мне говорили, что есть возможность восстановить зрение на 30%, но для этого надо было лежать в госпитале полгода. Я ответил, что мне надо назад и ушел обратно на фронт. Позже мне сделали операцию, удалили глаз и сделали красивый протез, но я ни о чем не жалею, - поделился Шиц.
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На вопросы о реакции жены на ранения и нежелание долечиваться Шиц отвечает однозначно: «Знала, за кого шла».

«Жена знала, за кого замуж выходила. У нас семь переездов, семь гарнизонов: Хабаровск, Сахалин, Курилы, Москва, Екатеринбург, Чебаркуль, вот снова Москва. Дети родились в Хабаровске и вот с нами ездят. Это в порядке вещей», - посмеялся военный.

Шиц стал героем документального фильма Аркадия Мамонтова «Танкист», который является частью документального цикла «И вот был случай на войне…». Картина рассказывает о подвиге командира 239-го гвардейского танкового оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии.

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Комментируя НСН подвиг казачьего полковника Шица, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал о том, что казаков на спецоперации особенно много среди штурмовиков, артиллеристов, разведчиков, операторов беспилотников и ударных FVP-дронов.

«В настоящее время 16 тысяч наших братьев казаков в составе 24 добровольческих казачьих подразделений выполняют различные боевые задачи вдоль всей линии фронта протяженностью почти в две тысячи километров. Всего СВО уже прошли более 40 тысяч казаков», - отметил атаман.

Ранее в рамках серии интервью с казаками - Героями России командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что его жене дважды сообщали о его смерти, из-за чего Анастасия Ликонцева потеряла ребенка. Вернувшись с СВО, Ликонцев решил помогать другим бойцам, которые хотят отправиться на фронт добровольцами.

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ФОТО: скриншот YouTube
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