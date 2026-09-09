Песков: Россия продолжает контакты по Украине с представителями США

Москва продолжает контакты по урегулированию на Украине с представителями Вашингтона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он также отметил, что в Кремле рассчитывают на возобновление в обозримой перспективе трёхсторонних переговоров по украинскому урегулированию.

«Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено», - добавил Песков.

Ране глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыСШАУкраинаРоссияДмитрий Песков

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