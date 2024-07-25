В раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) отменили почитание ряда Богородичных икон и святых, «связанных с РПЦ». Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная иконы Божией Матери были исключены из календаря структуры. Синод ПЦУ принял ряд календарных решений, по результатам которых отменил почитание нескольких Богородичных икон и святых, которые, по их мнению, связаны исключительно с Русской Православной Церковью, говорится на сайте ПЦУ.

Лики Спасителя и Пресвятой Богородицы глубоко почитаются казачеством. Сулейманов в присутствии атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова передал в дар чудотворный образ Божьей Матери Семистрельной казакам, участвующим в воздвижении первого казачьего поклонного креста во славу Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы в зоне специальной военной операции на месте, где казаки проливали кровь за Веру и Отечество. Сулейманов особо отметил роль казаков в защите Русской Православной Церкви в зоне специальной военной операции. По его словам, честное казачество содействует восстановлению истинной Веры на освобожденных территориях.

«Мы все знаем, что отец всякой лжи есть дьявол, и это явно показывает, кому каждая из двух сторон служит. Украинская сторона разрушает храмы, разрушает монастыри, попирает иконы, убивает или заключает под стражу священнослужителей. А Россия восстанавливает храмы, устанавливает поклонные кресты, помещает иконы на освобожденных территориях и всячески содействует посредством честного казачества восстановлению истинной православной веры на освобожденной территории», - подчеркнул Сулейманов.