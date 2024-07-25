«Фронтовая святыня»: Казаков благодарят за возрождение веры
Священник Владислав Сулейманов рассказал НСН о том, какие иконы российские бойцы чаще всего берут с собой на фронт, поблагодарил «честное казачество, которое содействует восстановлению истинной Веры на освобожденных территориях», а также поделился чудесными историями спасения военнослужащих, за которые они благодарят Бога.
Российские военные чаще всего берут с собой на фронт иконы тех святых, которые так или иначе связаны с воинством, рассказал НСН глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской и Невинномысской епархии, помощник главного военного священника в зоне СВО по направлению добровольческих подразделений, священник Владислав Сулейманов.
В раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) отменили почитание ряда Богородичных икон и святых, «связанных с РПЦ». Казанская, Иверская, Троеручица и Семистрельная иконы Божией Матери были исключены из календаря структуры. Синод ПЦУ принял ряд календарных решений, по результатам которых отменил почитание нескольких Богородичных икон и святых, которые, по их мнению, связаны исключительно с Русской Православной Церковью, говорится на сайте ПЦУ.
Лики Спасителя и Пресвятой Богородицы глубоко почитаются казачеством. Сулейманов в присутствии атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова передал в дар чудотворный образ Божьей Матери Семистрельной казакам, участвующим в воздвижении первого казачьего поклонного креста во славу Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы в зоне специальной военной операции на месте, где казаки проливали кровь за Веру и Отечество. Сулейманов особо отметил роль казаков в защите Русской Православной Церкви в зоне специальной военной операции. По его словам, честное казачество содействует восстановлению истинной Веры на освобожденных территориях.
«Мы все знаем, что отец всякой лжи есть дьявол, и это явно показывает, кому каждая из двух сторон служит. Украинская сторона разрушает храмы, разрушает монастыри, попирает иконы, убивает или заключает под стражу священнослужителей. А Россия восстанавливает храмы, устанавливает поклонные кресты, помещает иконы на освобожденных территориях и всячески содействует посредством честного казачества восстановлению истинной православной веры на освобожденной территории», - подчеркнул Сулейманов.
Священник рассказал, что российские военные чаще всего берут с собой на фронт иконы тех святых, которые так или иначе связаны с воинством.
«На самом деле любая икона свята, любая икона имеет силы для того, чтобы защитить воинов. Так сложилось, что наши ребята, наши бойцы, берут с собой, как правило, икону Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского, Архангела Михаила - тех святых, которые так или иначе связаны с воинством. Более того, есть такая замечательная икона «Собор святых победителей воинства российского». Она не самая популярная, но лично со мной эта икона путешествует на протяжении уже более чем двух лет. Делаю я это намеренно, не только для того, чтобы данный образ как-то сохранял меня молитвами тех, кто на нем изображен, а для того, чтобы потом, когда все это Божьей милостью закончится, это была именно фронтовая святыня», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бойцы часто берут с собой на фронт небольшие иконки, которые служат не только талисманом, но и защитой.
«Более того, что касается вопроса о том, когда какая-нибудь из икон, какой-нибудь из образов становился защитником для воинов. Есть у меня такой случай, когда, отправляя бойцов уже непосредственно на линию боевого соприкосновения, благословляя их, я раздавал обычные бумажные иконочки Божьей Матери. Спустя какое-то время в новостях по Первому каналу был репортаж о том, что бумажная иконочка, находясь в кармане у бойца, остановила осколок: иконочка в крови, маленький осколочек, который не сумел пробить эту икону. И бойца, который обо всем этом рассказывал с заретушированным лицом, и саму иконку, которую я дал ему перед отправкой, я вспомнил. То есть вот таким вот чудесным образом Господь сохраняет. Более того, были репортажи, когда на внутреннюю часть башни танка была наклеена обычная ламинированная икона Божьей Матери, «Умягчение злых сердец», если я не ошибаюсь, и снаряд не пробил, хотя попал снаружи четко в то место, где изнутри была размещена икона. Также бойцам, к которым мне удается попасть, с которыми мне удается помолиться, пообщаться, я дарю наклеечки такие. Они обычно используются для освящения жилища, там изображен крест на голгофе полностью со всеми атрибутами искупительной жертвы. Я советую клеить их на внутреннюю часть шлема, в передней его части. Многие откручивают крепление фонарика шлема, клеят прям снаружи и считают, что тоже находятся под надежной защитой», - заключил священник.
Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко рассказал «Радиоточке НСН», что Новочеркасск - давняя столица Донского казачества, которую основал легендарный атаман Матвей Платов. И сейчас донские казаки активно участвуют в спецоперации на Украине, а жители казачьего Новочеркасска им в этом помогают.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в «Рудневе» увеличится втрое
- Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках
- Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете
- В Екатеринбурге курьер «Яндекса» сдал наркоторговца в полицию
- Аргентина пожаловалась в ФИФА по итогам игры с Марокко на Олимпиаде
- На аукцион выставили рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона
- У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута
- Нападающего сборной Аргентины по футболу обокрали на Олимпиаде в Париже
- Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета
- ВСУ ударили по жилым многоэтажкам в Шебекино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru