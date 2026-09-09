Песков: Повышение налогов в России не обсуждается

Комментируя сообщение Минфина, указавшего на дефицит бюджета в августе в 2,5% ВВП при прогнозах в 1,6% по итогам года, представитель Кремля отметил, что эта «цифра подвижная».

«Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность», - сказал Песков.

Как пишет RT, он также добавил, что макроэкономическая стабильность «абсолютно обеспечивается».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что общий дефицит бюджетов регионов РФ по итогам 2026 года ожидается на уровне около 1,9 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

