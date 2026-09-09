«Я именно этого критика не помню, но в целом к ресторанным критикам я отношусь скептически. Есть рестораторы, есть бизнес, тратятся огромные ресурсы, а есть люди, которые просто называют себя критиками. Как правило, это ребята, которые на этом зарабатывают, ничего не тратя. Они обычно пишут плохие отзывы, иногда пишут хорошие отзывы, но такие отзывы пишут за деньги. Таких критиков огромное количество. Это их прямой заработок, поэтому им периодически нужно писать плохое про серьезного ресторатора, чтобы их воспринимали тоже всерьез. Плохое они пишут для хайпа, только хорошее никто читать не будет. Поэтому рестораторы их всегда терпеть не могут. Есть объективные критики, но таких меньшинство», - объяснил он.

По его словам, такая «шумиха» выгодна больше именно критику.

«Антона Пинского я знаю, не могу сказать, что он конфликтный человек. Я не могу сказать, кто из них виноват. Для критика любой шум – это плюс. Предпринимателю обидно, когда он все делает очень хорошо, а критик пишет про него какую-то дрянь, потому что ресторатор ему просто не платит. При этом про соседний ресторан, который никакой, может быть прекрасный отзыв, потому что проплаченный. Конечно, это безумно всех раздражает», - подытожил собеседник НСН.

Как утверждают очевидцы, Пинский начал общение с Трапезником дружелюбно и даже предложил ему обняться в знак примирения, однако критик позднее написал, что Пинский произносил угрозы. Сам же ресторатор на следующий день после драки пообещал разбираться в ситуации официально «в рамках правового поля», пишет «Радиоточка НСН».

