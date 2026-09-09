«Критики раздражают всех!»: Кто виноват в драке ресторатора Пинского с гастроблогером
Сергей Миронов заявил НСН, что серьезных рестораторов раздражают критики, которые пишут хорошие отзывы только за деньги, а плохие – ради хайпа.
В ресторанном бизнесе сегодня очень мало честных критиков, большинство работает ради хайпа, для этого они «нападают» на серьезных рестораторов, заявил в беседе с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Москва продолжает обсуждать драку между ресторатором Антоном Пинским и блогером Ильей Трапезником на открытии ресторана «Vаниль». Мнения разделились, кто-то считает, что виноват Трапезник, другие - что стиль общения Пинского с журналистами давно оставлял желать лучшего. Трапезник давно критикует проекты «короля Патриков» Пинского, в индустрии считают это проплаченной травлей. Миронов объяснил, почему между рестораторами и критиками растет напряжение.
«Я именно этого критика не помню, но в целом к ресторанным критикам я отношусь скептически. Есть рестораторы, есть бизнес, тратятся огромные ресурсы, а есть люди, которые просто называют себя критиками. Как правило, это ребята, которые на этом зарабатывают, ничего не тратя. Они обычно пишут плохие отзывы, иногда пишут хорошие отзывы, но такие отзывы пишут за деньги. Таких критиков огромное количество. Это их прямой заработок, поэтому им периодически нужно писать плохое про серьезного ресторатора, чтобы их воспринимали тоже всерьез. Плохое они пишут для хайпа, только хорошее никто читать не будет. Поэтому рестораторы их всегда терпеть не могут. Есть объективные критики, но таких меньшинство», - объяснил он.
По его словам, такая «шумиха» выгодна больше именно критику.
«Антона Пинского я знаю, не могу сказать, что он конфликтный человек. Я не могу сказать, кто из них виноват. Для критика любой шум – это плюс. Предпринимателю обидно, когда он все делает очень хорошо, а критик пишет про него какую-то дрянь, потому что ресторатор ему просто не платит. При этом про соседний ресторан, который никакой, может быть прекрасный отзыв, потому что проплаченный. Конечно, это безумно всех раздражает», - подытожил собеседник НСН.
Как утверждают очевидцы, Пинский начал общение с Трапезником дружелюбно и даже предложил ему обняться в знак примирения, однако критик позднее написал, что Пинский произносил угрозы. Сам же ресторатор на следующий день после драки пообещал разбираться в ситуации официально «в рамках правового поля», пишет «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Главная интрига»: Кто победит на парламентских выборах в Сербии
- Огромный провал образовался возле особняка актера Николаса Кейджа в Малибу
- Молодоженам дали советы, как сэкономить на кольцах
- Ушаков рассказал, как США могут ускорить завершение конфликта на Украине
- Не то пальто: Почему зумеры переходят на «одноразовую одежду»
- «Искусственный разговор»: Почему в России не будет безусловного базового дохода
- В МИД РФ уточнили число пропавших после наводнения в Непале россиян
- В России Буданова заочно арестовали за запрещенные методы ведения войны
- Добрые «орлята»: Как в детских садах будут прививать традиционные ценности
- Россиянам объяснили, как «умная» техника шпионит за владельцами