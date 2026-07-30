А ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ?



Претензии к Telegram и его блокировки выходили далеко за пределы России и Франции. Так, в КНР мессенджер остаётся под запретом с 2015 года — власти связывают это с координацией правозащитных организаций, выступавших против партии и правительства. В Иране Telegram многократно ограничивали начиная с 2015 года, а в апреле 2018‑го запретили окончательно: местные власти обвиняли платформу в содействии террористам, наркоторговцам и распространении порнографии, при этом пользователи продолжают обходить ограничения с помощью технических решений вроде спутниковой связи и замаскированных протоколов. В Индии претензии к сервису касались распространения детской порнографии в зашифрованных чатах, а позднее — утечки экзаменационных вопросов: в 2022 году Telegram по требованию властей передал данные ряда пользователей, заподозренных в нарушении авторских прав, а в июне 2026‑го приложение удалили из магазинов Apple и Google — компания оспаривала это решение, но суд отклонил жалобу.

В Белоруссии с 2020 года активно блокировали Telegram‑каналы по обвинению в экстремизме, а годом позже ввели уголовную ответственность даже за подписку на такие каналы и распространение их материалов. В Германии власти фиксировали использование мессенджера для торговли наркотиками, а в 2022 году под давлением регуляторов Telegram впервые заблокировал ряд аккаунтов, связанных с ковид‑диссидентами и ультраправыми экстремистами, и одновременно был оштрафован на 5 миллионов евро за отсутствие каналов обратной связи для жалоб на противоправный контент.

В Бразилии сервис неоднократно подвергали временным блокировкам и штрафам из‑за экстремистских каналов, материалов о школьном шутинге и фейков, связанных с выборами, а в Нидерландах полиция указывала на нежелание платформы удалять рекламу запрещённых веществ и предоставлять данные подозреваемых в наркоторговле. В Латвии в 2023 году арестовали 78 организаторов наркочатов в Telegram, а в Южной Корее в сентябре 2024‑го начали расследование из‑за распространения порнографических дипфейков. Тогда представители мессенджера принесли извинения и удалили часть нарушающего закон контента. В Индонезии в 2017 году провайдерам предписали заблокировать браузерную версию Telegram из‑за радикальной пропаганды и призывов к террору. После удаления нежелательного контента и обещаний наладить модерацию доступ частично восстановили.

В Таиланде с 2020 года сервис запрещён из‑за его роли в координации антиправительственных протестов, а в Туркменистане в течение последних десяти лет действует общий запрет на зарубежные соцсети, включая Telegram, причём за использование VPN для обхода блокировок предусмотрено уголовное преследование. Эфиопия неоднократно ограничивала доступ к мессенджеру — в том числе во время экзаменов в 2016 году и в период протестов в феврале 2023‑го, хотя позднее доступ восстанавливали. Наконец, во Вьетнаме в июне 2025 года Telegram был официально запрещён из‑за отказа сотрудничать в противодействии преступной деятельности: по данным властей, почти 70% местных каналов и групп нарушали национальное законодательство.

