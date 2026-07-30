Блокировки и претензии: Как в мире пытаются обуздать политику Telegram
ФСБ заочно предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. Перспективы экстрадиции основателя Telegram остаются туманными. Однако претензии к мессенджера звучат не только в России: власти разных государств обвиняют платформу в пособничестве преступникам, требуют доступа к данным пользователей или вовсе вводят ограничения и блокировки.
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову было предъявлено обвинение в содействии терроризму, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, администрация мессенджера неоднократно игнорировала запросы о блокировке каналов, чатов и ботов, которые, как утверждается, активно использовались спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств на территории России.
Следствие приводит конкретные данные: с июля 2025 года в 16 российских регионах задержали 46 молодых пользователей Telegram, которые, по версии ФСБ, по заданию украинских спецслужб нападали на полицейских и совершали поджоги. В качестве одной из схем упоминается знакомство через сервис, когда сотрудники спецслужб под видом девушек вовлекали российских парней в террористическую деятельность. В случае признания вины Дурову может грозить пожизненное лишение свободы.
На обвинения оперативно отреагировал адвокат Филипп де Вель. Юрист напомнил, что его клиент давно не проживает в России, а в 2021 году получил гражданство Франции. Согласно французскому законодательству, страна не экстрадирует своих граждан в другие государства. Даже если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, во Франции он не будет подлежать немедленному исполнению. Также отмечается, что у предпринимателя есть гражданства нескольких стран, что потенциально расширяет круг юрисдикций, где он может находиться под защитой местных законов.
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв, в свою очередь, выразил сомнения в том, что экстрадиция Дурова в Россию на самом деле произойдёт.
«Определённое время уйдёт на то, чтобы возбуждённое дело превратилось в соответствующий ордер. Одно дело — задержать, и другое дело — экстрадировать. Если это какая‑то супердружеская нам страна, то вопрос может решиться быстро. Если процесс будет затянут, то наши недруги найдут пути давления и аргументы для этой страны, чтобы она приняла отрицательное решение. Я очень скептически смотрю на выдачу. Если сейчас произойдёт окончательный разрыв с Дуровым, то он найдёт для себя какую‑нибудь технологическую Кремниевую долину, где будет безопасно проживать. Я бы едва ли назвал список из пяти или семи стран, которые были бы готовы его выдать, если только само обвинение не будет подкреплено какими‑то резонансными фактами. А так всегда будет всплывать его статус «человека мира» и негативный образ нашей страны, созданный недругами», — сказал собеседник НСН.
ИСТОРИЯ ПРЕТЕНЗИЙ В РОССИИ
На протяжении последних лет мессенджер Telegram неоднократно становился объектом претензий со стороны властей разных стран — от требований предоставить доступ к данным пользователей до полных блокировок сервиса. Основные конфликты были связаны с обвинениями в содействии преступной и террористической деятельности, распространении запрещённого контента, а также с отказом компании сотрудничать с правоохранительными органами.
В России напряжённость вокруг Telegram обострилась после вступления в силу в октябре 2018 года «закона Яровой». Спецслужбы потребовали от основателя мессенджера Павла Дурова предоставить доступ к данным пользователей, утверждая, что террористы использовали Telegram, в том числе для подготовки теракта в метро Санкт‑Петербурга. Дуров заявил, что передача ключей шифрования технически невозможна. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер на территории страны. Несмотря на усилия властей, Telegram оставался доступным для большинства пользователей. В июне 2020 года Роскомнадзор снял ограничения, объяснив это готовностью основателя мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.
Однако в последующие годы проблемы с доступом к сервису периодически возобновлялись. В марте 2025 года трудности с использованием Telegram возникли у пользователей из Чечни и Дагестана: местные власти связали блокировку с тем, что мессенджер «часто используют недруги», а министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов указал, что решение было принято «на федеральном уровне» и связано с беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.
В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), мотивировав это тем, что мошенники активно использовали мессенджеры для обмана и вымогательства денег. Осенью 2025 года на сбои в работе Telegram жаловались жители южных регионов России — Ростовской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Сочи, Адыгеи, Кабардино‑Балкарии, Северной Осетии, а также Крыма. В РКН подтвердили частичное ограничение работы мессенджера в целях борьбы с преступностью.
В конце октября 2025 года в России начали ограничивать регистрацию новых пользователей Telegram. Власти потребовали от операторов прекратить передачу СМС‑сообщений и звонков в адрес новых пользователей со стороны подрядчиков мессенджера. 10 февраля 2026 года Роскомнадзор заявил, что продолжит ограничивать работу Telegram, пока мессенджер не начнёт исполнять российские законы. В ведомстве подчеркнули, что руководство Telegram не защищает персональные данные, не соблюдает законодательство и позволяет использовать сервис в преступных и террористических целях. По данным МВД, с начала 2026 года было зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования Telegram мошенниками при совершении дистанционных хищений.
ПРЕТЕНЗИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ
Во Франции претензии к Telegram и его основателю также носили масштабный характер. В 2023 году премьер‑министр Элизабет Борн запретила членам правительства пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal, призвав заменить их на национальные платформы, соответствующие требованиям кибербезопасности.
В 2024 году Павла Дурова, имеющего французское гражданство, обвинили в отказе от сотрудничества с властями, соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, торговле наркотиками и другой незаконной деятельности в мессенджере. 24 августа 2024 года бизнесмена задержали в парижском аэропорту, позднее отпустив под залог в пять миллионов евро с запретом покидать Францию и обязательством появляться в полиции каждые 14 дней. Ограничения на выезд из страны сняли в ноябре 2025 года, однако расследование продолжается.
В СМИ также появлялись сообщения о выдаче ордера на арест брата Павла Дурова и сооснователя Telegram Николая, но в прокуратуре Парижа эти данные не прокомментировали. В апреле 2026 года Дуров заявил, что Telegram скорее покинет рынок Франции, чем предоставит властям доступ к личной переписке пользователей. 9 июля 2026 года он более шести часов давал показания по делу о преступлениях, совершаемых с помощью мессенджера, — это был уже четвёртый допрос в рамках уголовного преследования. Французские судебные органы отмечают, что после ареста Telegram стал охотнее взаимодействовать с силовиками, однако в самой компании это опровергают, утверждая, что работа платформы не изменилась, а власти просто начали корректно направлять судебные запросы.
А ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ?
Претензии к Telegram и его блокировки выходили далеко за пределы России и Франции. Так, в КНР мессенджер остаётся под запретом с 2015 года — власти связывают это с координацией правозащитных организаций, выступавших против партии и правительства. В Иране Telegram многократно ограничивали начиная с 2015 года, а в апреле 2018‑го запретили окончательно: местные власти обвиняли платформу в содействии террористам, наркоторговцам и распространении порнографии, при этом пользователи продолжают обходить ограничения с помощью технических решений вроде спутниковой связи и замаскированных протоколов. В Индии претензии к сервису касались распространения детской порнографии в зашифрованных чатах, а позднее — утечки экзаменационных вопросов: в 2022 году Telegram по требованию властей передал данные ряда пользователей, заподозренных в нарушении авторских прав, а в июне 2026‑го приложение удалили из магазинов Apple и Google — компания оспаривала это решение, но суд отклонил жалобу.
В Белоруссии с 2020 года активно блокировали Telegram‑каналы по обвинению в экстремизме, а годом позже ввели уголовную ответственность даже за подписку на такие каналы и распространение их материалов. В Германии власти фиксировали использование мессенджера для торговли наркотиками, а в 2022 году под давлением регуляторов Telegram впервые заблокировал ряд аккаунтов, связанных с ковид‑диссидентами и ультраправыми экстремистами, и одновременно был оштрафован на 5 миллионов евро за отсутствие каналов обратной связи для жалоб на противоправный контент.
В Бразилии сервис неоднократно подвергали временным блокировкам и штрафам из‑за экстремистских каналов, материалов о школьном шутинге и фейков, связанных с выборами, а в Нидерландах полиция указывала на нежелание платформы удалять рекламу запрещённых веществ и предоставлять данные подозреваемых в наркоторговле. В Латвии в 2023 году арестовали 78 организаторов наркочатов в Telegram, а в Южной Корее в сентябре 2024‑го начали расследование из‑за распространения порнографических дипфейков. Тогда представители мессенджера принесли извинения и удалили часть нарушающего закон контента. В Индонезии в 2017 году провайдерам предписали заблокировать браузерную версию Telegram из‑за радикальной пропаганды и призывов к террору. После удаления нежелательного контента и обещаний наладить модерацию доступ частично восстановили.
В Таиланде с 2020 года сервис запрещён из‑за его роли в координации антиправительственных протестов, а в Туркменистане в течение последних десяти лет действует общий запрет на зарубежные соцсети, включая Telegram, причём за использование VPN для обхода блокировок предусмотрено уголовное преследование. Эфиопия неоднократно ограничивала доступ к мессенджеру — в том числе во время экзаменов в 2016 году и в период протестов в феврале 2023‑го, хотя позднее доступ восстанавливали. Наконец, во Вьетнаме в июне 2025 года Telegram был официально запрещён из‑за отказа сотрудничать в противодействии преступной деятельности: по данным властей, почти 70% местных каналов и групп нарушали национальное законодательство.
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