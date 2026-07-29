Адвокат де Вель заявил, что власти Франции не одобрят экстрадицию Дурова

Комментируя ситуацию с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которому в РФ предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, он указал, что в случае, если соответствующее деяние является преступлением во Франции, то французские власти могут сами «возбудить уголовное преследование».

«Если Франция сочтёт преследование политически мотивированным либо установит, что соответствующее деяние не является правонарушением... она может отказаться предпринимать дальнейшие действия», - подчеркнул де Вель.

Юрист добавил, что Интерпол, при поступлении от российской стороны запроса на международный ордер, также проведёт проверку. Это связано с тем, что устав организации «не допускает уведомления политического, военного, религиозного или расового характера».

Кроме российского гражданства у Дурова также есть паспорта Франции, ОАЭ и государства Сент-Китс и Невис.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил , что до конца СВО никаких обратных ходов с давлением на Telegram не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

