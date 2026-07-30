Сенат США одобрил проект санкций против России на втором голосовании
Американский Сенат завершил второе процедурное голосование по проекту закона покойного Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых санкциях против России, сообщила в соцсети X пресс-служба палаты Конгресса.
За продвижение закона проголосовали 84 сенатора, против — 12. После второго процедурного голосования Сенат переходит к обсуждению законопроекта и внесению поправок. Затем законодателям предстоит провести еще одно процедурное голосование, после чего документ будет вынесен на финальное голосование верхней палаты, где для принятия достаточно простого большинства.
Законопроект дает право президенту США вводить пошлины в100% на импорт из стран, закупающих у России нефть, уран и природный газ, а также в случае, если они помогают обходить ограничительные меры. Глава государства также получает право ввести тариф до 500% на импорт из РФ.
До этого издание Politico сообщило, что многие члены демократической партии США в Палате представителей не поддерживают принятие проекта закона о санкциях против Москвы.
Ранее двухпартийная группа сенаторов Конгресса США достигла согласия по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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