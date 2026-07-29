Юрист рассказал, можно ли пользоваться Telegram после объявления в розыск Дурова

Россияне могут пользоваться Telegram даже после объявления в розыск основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом RT рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

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По словам юриста, преследование владельца платформы не переносится на её пользователей.

Эксперт указал, что ответственность для них возникает за их собственные действия, в том числе за призывы к терроризму, распространение запрещённых материалов или помощь преступникам.

Ранее Дурову в России было предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, его объявили в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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