Ранее из магазина приложений App Store исчез мессенджер «Макс». Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подчеркнул, что приложение было удалено без объяснения причин, а своим решением компания Apple ограничила доступ более чем 20 млн пользователей iPhone и iPad к сервису. В связи с блокировкой мессенджера на устройства Apple теперь не будут приходить уведомления о сообщениях и звонках, говорится в официальном уведомлении платформы. Комлев уверен, что у этой ситуации геополитическая подоплека.

«У нас приложения банковские тоже удаляли, но как-то банки научились с этим справляться. Мы с вами приложения и от Сбера, и от Альфы, и от остальных банков как-то по-другому скачиваем. Я думаю, и здесь решение будет найдено, но сам прецедент, конечно, неприятный. Это говорит о том, что санкции только усиливаются, и вот это противостояние переходит в технологическую плоскость, что грустно. У российских разработчиков достаточный технологический потенциал, чтобы придумать средства обхода любой блокировки. Но, конечно, это требует времени и снижается удобство», — поделился он.

Собеседник НСН отметил, что для развития технологической независимости страны требуется не только время, но и вложения.

«Пока нет никаких признаков того, что ситуация будет улучшаться. Собственно, "Макс" — это упреждение возможных блокировок. Его начали делать, заранее предполагая, что внешне могут отключить и WhatsApp (принадлежит Meta, компании признанной Минюстом экстремистской и запрещенной), и Telegram, и так далее. Я здесь хороших перспектив пока не вижу, слишком много завязано на геополитику. Очень хочется, чтобы ситуация разрешилась в мирную сторону. У нас пытаются ускоренными темпами развивать свою электронику, свои устройства. Вчера появилась новость о том, что у нас скоро появится свой литограф с возможностью производить до 130 нанометров, свои микросхемы и так далее. Но это все новости будущего времени. Правительство и индустрия стараются, догоняют, но это очень трудно — соревноваться со всем миром. Мозги у нас есть, но необходимы еще и инвестиции в развитие новых технологий. Здесь важен экономический потенциал, насколько у страны много инвестиций», — пояснил эксперт.