Гинцбург назвал сроки получения персональной вакцины для пациентов с меланомой

Персональные онковакцины для почти 20 пациентов с меланомой будут готовы в срок до 3 месяцев. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Ранее 60-летний житель Курской области с раком кожи получил первую онковакцину, еще около 20 человек находятся в очереди на введение препарата.

«Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат», - отметил Гинцбург.

По словам ученого, генетическая информация по первым десяти пациентам уже находится в работе центра Гамалеи, специалисты провели синтез.

Между тем НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина запустил набор пациентов с меланомой для лечения мРНК-вакциной «Неовак-РОНЦ», сообщает 360.ru.

