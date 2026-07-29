ФСБ: Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, администрация мессенджера Telegram в нарушение законодательства РФ не удалила каналы, боты и чаты, используемые украинскими спецслужбами для подготовки в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, кибермошенничества. Правоохранители обратили внимание, что последствиями таких действий стали многочисленные человеческие жертвы, погибли в том числе женщины и дети, кроме того, был зафиксирован многомиллиардный материальный ущерб.
Дурову как руководителю администрации Telegram предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Бизнесмена объявили в международный розыск.
Ранее Дуров сообщил о возбуждении в России уголовного дела по статье о «содействии террористической деятельности», тогда официальных подтверждений со стороны правоохранителей не поступало, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже предприниматель рассказал, что получил «повестку» как подозреваемый на свой старый адрес в России, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Клименко раскрыл трудности в борьбе СК с «дипфейками» от мошенников
- Посол: Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
- В России задержали 46 молодых пользователей «Дайвинчика», выполнявших задания Киева
- Клименко объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм
- Онищенко рассказал, почему России не грозит эпидемия ВИЧ
- Участник Олимпиады в Токио бразильский марафонец Феррейра пропал без вести
- Твердо и четко: Власти России опровергли слухи о мобилизации
- ФСБ: Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
- Над Россией перехватили и уничтожили 295 беспилотников ВСУ
- Россиянам назвали самые модные гаджеты в 2026-м