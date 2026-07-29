ФСБ: Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, администрация мессенджера Telegram в нарушение законодательства РФ не удалила каналы, боты и чаты, используемые украинскими спецслужбами для подготовки в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, кибермошенничества. Правоохранители обратили внимание, что последствиями таких действий стали многочисленные человеческие жертвы, погибли в том числе женщины и дети, кроме того, был зафиксирован многомиллиардный материальный ущерб.

Дурову как руководителю администрации Telegram предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Бизнесмена объявили в международный розыск.

Ранее Дуров сообщил о возбуждении в России уголовного дела по статье о «содействии террористической деятельности», тогда официальных подтверждений со стороны правоохранителей не поступало, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже предприниматель рассказал, что получил «повестку» как подозреваемый на свой старый адрес в России, отмечает Ura.ru.

