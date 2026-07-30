Посольство РФ: Законопроект о санкциях против Москвы вредит самим США

Российское посольство в США заявило, что одобренный Сенатом проект закона о новых санкциях против Москвы имени покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вредит самому Вашингтону, сообщает ТАСС.

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«Законопроект имени покойного клинического русофоба сенатора Л. Грэма оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу», - заявили дипломаты. По их словам, законопроект окажет медвежью услугу администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике. Кроме того, Белый дом осознает последствия принятия подобных решений.

Ранее двухпартийная группа сенаторов Конгресса США достигла согласия по законопроекту об ужесточении санкций в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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