Джаред Лето отверг новые обвинения в сексуальном насилии
Актер и солист музыкального коллектива 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявил TMZ, что обвинения в сексуальном насилии являются ложью.
«Я никогда в жизни ни к кому не применял сексуального насилия. Эти заявления являются абсолютной и безапелляционной ложью», — указал певец.
Ранее четыре женщины обвинили музыканта в сексуальном насилии и другом преступном поведении. Об эпизодах, происходивших с 2002 по 2016 год, заявили 10 девушек, при этом в четырёх случаях речь идёт о несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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