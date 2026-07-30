Джаред Лето отверг новые обвинения в сексуальном насилии

Актер и солист музыкального коллектива 30 Seconds to Mars Джаред Лето заявил TMZ, что обвинения в сексуальном насилии являются ложью.

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«Я никогда в жизни ни к кому не применял сексуального насилия. Эти заявления являются абсолютной и безапелляционной ложью», — указал певец.

Ранее четыре женщины обвинили музыканта в сексуальном насилии и другом преступном поведении. Об эпизодах, происходивших с 2002 по 2016 год, заявили 10 девушек, при этом в четырёх случаях речь идёт о несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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