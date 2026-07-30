ВГИК пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с беспилотными войсками
Операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) опубликовал объявление о наборе абитуриентов в «специальную группу» мастерской режиссёра, профессора Михаила Аграновича.
Основное условие поступления — заключение контракта с Министерством обороны России на службу в войсках беспилотных систем сроком на один год. За это вуз обещает зачислить кандидата вне конкурса на бюджетное место в 2027 учебном году, а также гарантирует предоставление жилья в общежитии и освобождение от платы за него.
Абитуриентов уверяют, что служба в беспилотных войсках будет приравнена к службе по призыву, а после её окончания они получат статус ветерана боевых действий и меры социальной поддержки. Отмечается, что количество мест ограничено.
Ранее стало известно, что сотрудников компаний в Краснодарском крае обяжут записываться в группы по отстрелу беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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