ВГИК пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с беспилотными войсками

Основное условие поступления — заключение контракта с Министерством обороны России на службу в войсках беспилотных систем сроком на один год. За это вуз обещает зачислить кандидата вне конкурса на бюджетное место в 2027 учебном году, а также гарантирует предоставление жилья в общежитии и освобождение от платы за него.

Абитуриентов уверяют, что служба в беспилотных войсках будет приравнена к службе по призыву, а после её окончания они получат статус ветерана боевых действий и меры социальной поддержки. Отмечается, что количество мест ограничено.

Ранее стало известно, что сотрудников компаний в Краснодарском крае обяжут записываться в группы по отстрелу беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

