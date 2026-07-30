В связи с землетрясением в Японии погибли 28 человек
Почти 30 человек погибли в Японии из-за мощного землетрясения или по различным причинам, связанным со стихийным бедствием. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара, передает РИА Новости.
Во вторник на острове Кюсю в Японии в районе префектуры Кумамото зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Позднее произошли новые толчки магнитудой 6,1 и 5,8, пишет 360.ru.
«На момент сегодня 6.30 (0.30 мск)... число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», - указал Кихара.
По словам генсека, смерти могли произойти при сейсмособытии и по косвенно связанным с ним причинам.
Также Кихара сообщил, что пять человек получили травмы и ранения и находятся в тяжелом состоянии.
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