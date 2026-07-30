Над регионами России сбили 258 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России более 250 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

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«Перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Адыгее, Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, БПЛА ликвидировали над Азовским и Черным морями.

Ранее над территорией РФ уничтожили 150 украинских дронов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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