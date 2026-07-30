Экс-замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет

Второй западный окружной военный суд снизил с 19 до 10 лет срок экс-заместителю министра обороны России Павлу Попову, осужденному за взяточничество, мошенничество и другие преступления, сообщают «Известия» со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.