Экс-замминистра обороны Попову снизили срок наказания с 19 до 10 лет
Второй западный окружной военный суд снизил с 19 до 10 лет срок экс-заместителю министра обороны России Павлу Попову, осужденному за взяточничество, мошенничество и другие преступления, сообщают «Известия» со ссылкой на его адвоката Дениса Сагача.
По его словам, защита намерена добиться оправдания Попова. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за служебной тайны, содержащейся в материалах дела.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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