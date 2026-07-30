Московские врачи за сутки вылечили жителя США, которому отказали в других странах
В Москве врачи из Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского за сутки вылечили гражданина США, которому отказали в других странах, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Американец получил травму позвоночника несколько месяцев назад, когда занимался спортом. Его состояние стало ухудшаться: одна нога практически перестала работать. Он обращался в клиники в США и других стран, но не смог получить помощи. Мужчина решил приехать в Москву и доверить операцию специалистам института Склифосовского. Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее.
На следующий день после операции американец смог самостоятельно встать на ноги, а еще через два дня был выписан в хорошем состоянии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что началось строительство 1‑го и 2‑го этажей нового комплекса НИИ им. Н. В. Склифосовского. Объект станет одним из самых современных медучреждений в России и усилит потенциал столичного здравоохранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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