Юрист Соловьев: Павла Дурова выдадут России только 5-7 стран
Иван Соловьев заявил НСН, что вероятность выдачи Павла Дурова РФ будет зависеть от того, находится ли он в дружественной России стране, и является ли преступлением то, что он совершил на родине, таким же преступлением в другой стране.
Едва ли наберется 5 стран, которые будут готовы экстрадировать Павла Дурова в Россию, к тому же негативный образ РФ всегда будет сражаться со статусом «человека мира» Дурова. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Соловьев раскрыл, кто из зарубежных стран мог бы выдать его России.
«То, что предъявлено по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или пожизненным сроком. Однако, во‑первых, у господина Дурова остаётся окно возможностей. Статья предусматривает, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти способствовало предотвращению преступления. То есть, если политика мессенджера будет кардинально изменена, это окно может сработать. Во‑вторых, принцип взаимной выдачи сработает только в том случае, если преступление по тяжести является таким же преступлением в другой стране», — уточнил он.
При этом Соловьев выразил сомнения в том, что экстрадиция Дурова в Россию на самом деле произойдет.
«Определённое время уйдёт на то, чтобы возбуждённое дело превратилось в соответствующий ордер. Одно дело — задержать, и другое дело — экстрадировать. Если это какая‑то супердружеская нам страна, то вопрос может решиться быстро. Если процесс будет затянут, то наши недруги найдут пути давления и аргументы для этой страны, чтобы она приняла отрицательное решение. Я очень скептически смотрю на выдачу. Если сейчас произойдёт окончательный разрыв с Дуровым, то он найдёт для себя какую‑нибудь технологическую Кремниевую долину, где будет безопасно проживать. Я бы едва ли назвал список из пяти или семи стран, которые были бы готовы его выдать, если только само обвинение не будет подкреплено какими‑то резонансными фактами. А так всегда будет всплывать его статус «человека мира» и негативный образ нашей страны, созданный недругами», — подытожил он.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что обвинение в содействии террористической деятельности основателю Telegram Павлу Дурову не означает запрета на использование мессенджера в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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