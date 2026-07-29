Эксперт: Дело против Дурова не означает запрет на Telegram
Обвинение в содействии террористической деятельности основателю Telegram Павлу Дурову не означает запрета на использование мессенджера в России. Об этом заявил IT-эксперт Владимир Зыков в беседе с РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила о предъявлении Дурову обвинения по уголовному делу о содействии терроризму и объявлении бизнесмена в международный розыск, пишет RT.
Как отметил Зыков, произошедшее не означает, что Telegram стал запрещенным для обычных пользователей в РФ.
«За сам факт использования Telegram, личную переписку или чтение обычных каналов ответственность не возникает», — указал эксперт.
Вместе с тем Зыков напомнил, что работа платформы в стране уже ограничивается Роскомнадзором.
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