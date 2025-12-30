VK: ОТ МАХа ДО СИРИУСА

В экосистему компании VK входят стриминговый сервис VK Музыка и лейбл VK Records, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платформа «Дзен». В столице работают концертная площадка VK Stadium и клуб VK Gipsy (не принадлежащие компании). В числе крупнейших музыкальных фестивалей лета – VK Fest, который прошел в этом году в пяти городах России (Челябинске, Сириусе, Казани, Санкт-Петербурге и Москве) и собрал 205 тысяч человек. Пользователи «ВКонтакте» могут покупать билеты на концерты и другие мероприятия через приложение VK Билеты.

Тем не менее, главным событием 2025 года стали не их успехи, а летний запуск разработанного VK национального мессенджера Мах, о которым высказался даже президент России Владимир Путин во время «Итогов года» 19 декабря.

«Нужно ли было это делать (создавать Мах. – Прим. НСН) или нет? Конечно, да, конечно, нужно. У нас, в принципе, были все инструменты цифровой сферы, кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета (…) Что касается Max и конкуренции. Конкуренция всегда нужна. И я уверен, что конкуренция будет», - сказал Путин, не уточнив, с каким из мессенджеров будет конкурировать Мах.

Летом 2025 года россияне лишились возможности звонить через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а в конце декабря Роскомнадзор подтвердил «усиление замедления» его работы и пригрозил полной блокировкой. Законной альтернативой «недружественному» мессенджеру на сегодняшний день остаются Telegram и Max, в котором зарегистрировались уже 75 млн человек

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что пока еще Мах не принес на рынок «фундаментальные перемены», но все замерли в ожидании.

«Пока сложно сказать, какие позиции займет Мах после замедления и возможной блокировки WhatsApp. 2025-й год внезапно получился «годом Макса», он перебил все, а сейчас все на суете, все ждут, что будет с мессенджерами. Никого не интересует больше ничего», - отметил Клименко.

Со своей стороны, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер считает, что Мах еще остается на уровне стартапа.

«Одно дело – зарегистрированные пользователи, даже если это миллионы, а другое - активные пользователи этого мессенджера. Эту цифру нам никто не говорит, а она значительно меньше регистраций. Многие зарегистрировались там по разным причинам, но пользуются им все еще единицы. Мессенджеру Мах еще нужно наращивать функционал, доказывать свою безопасность. Это стартап, проект, который находится еще на первой тестовой стадии. Будем ждать его развития, а там станет понятно. В любом случае ему еще годы догонять другие популярные мессенджеры», - пояснил Геллер.

В компании VK не ответили на запрос НСН с просьбой дать оценку первого полугода работы Мах.

В числе главных артистов 2025 года, которых ранее назвали стриминги, фигурирует одна артистка лейбла VK Records – ростовская певица и автор песен Mona (настоящее имя Дарья Кустовская), попавшая также в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30».