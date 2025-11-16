Пользователи раскритиковали штрафы за авторизацию через иностранные сервисы

Ранее депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, в частности за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.

Запрет на авторизацию через почту Google действует с 2023 года, но реальных наказаний за неисполнение требований не было, и теперь депутаты решили это исправить. Зыков заметил, что многие ресурсы прибегают к иностранным сервисам для авторизации.