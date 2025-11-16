Пользователи раскритиковали штрафы за авторизацию через иностранные сервисы
В эфире НСН эксперт по соцсетям и мессенджерам Владимир Зыков предположил, что за авторизацию через иностранные сайты в РФ первым делом оштрафуют ТikTok и Google.
Авторизация на сайтах через иностранные сервисы популярна у пользователей Сети, а введение штрафов за это приведет к коллизиям, когда компанию будут штрафовать за использование ее же ресурсов, поэтому необходим конкретный список таких организаций. Об этом в беседе с НСН заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Ранее депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, в частности за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.
Запрет на авторизацию через почту Google действует с 2023 года, но реальных наказаний за неисполнение требований не было, и теперь депутаты решили это исправить. Зыков заметил, что многие ресурсы прибегают к иностранным сервисам для авторизации.
«Множество компаний для авторизации использует зарубежные сервисы. Например, если вы хотите упростить работу ресурса и сделать так, чтобы пользователи имели быструю возможность авторизации на вашем сайте, то подключают специальные инструменты-разработчики различных крупных российских и иностранных платформ. В том числе тех, которые были заблокированы, и даже, например, Telegram. Многие сайты делали авторизацию через иностранные сервисы. Например, один из самых популярных сайтов статистики для Telegram ТGStat. Для получения статистики на нем нужно авторизоваться через Telegram. Сейчас это иностранный сервис, соответственно авторизация через него повлечет для ТGStat довольно большие штрафные санкции. То же самое касалось различных блок-платформ. Они давали возможность пользователям быстро регистрироваться. Но правоприменительная практика наказания по закону 2023 года отсутствовала», - рассказал он.
При этом, по его словам, многим пользователям удобно проходить авторизацию именно с помощью иностранных сервисов.
«Конечно, и для многих пользователей, и для многих администраторов такой подход довольно популярен. Например, мне на иностранных платформах удобнее авторизоваться с помощью Gmail, потому что у меня Android, и у всех его пользователей Gmail. Значит должен быть оштрафован Android? Но первым делом надо будет оштрафовать TikTok, потому что там сейчас есть авторизация через Google, Apple, Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Также, например, для переноса почты в Mail.ru можно было воспользоваться авторизацией через почту Outlook и Apple. Теперь им придется от этого отказаться, хотя многим это было удобно. При этом у Дзена и Пикабу осталась авторизация лишь через Яндекс и ВК», - добавил эксперт.
По словам Зыкова, необходимо создать перечень ресурсов, которые следовало бы штрафовать за авторизацию через иностранные платформы.
«Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, а также чат-боты: OpenAI, DeepSeek, Grok, Gemini и другие — используют для авторизации на своих площадках иностранные сервисы. Получается, что их тоже будут штрафовать, потому что закон не делает исключения для иностранных сервисов. Также, если пользователь авторизуется в Gmail с помощью Gmail, будет ли Gmail виновен в этом? Не понятно, на кого будет распространяться эта норма. На организаторов распространения российской информации? Или СМИ? То есть нужен перечень таких ресурсов, а также следует объяснить порядок работы. Иначе мы столкнемся с коллизией: Google будет оштрафован за использование Google. При этом гипотетически, каждое приложение должно быть оштрафовано отдельно, потому что каждое из них отдельно требует авторизации через свою головную компанию», - объяснил он.
Между тем, глава ассоциации уточнил, чем могут быть опасны счетчики статистики на сайтах.
«Многие сайты до сих пор оставили на своих площадках пиксель Google, чтобы можно было собирать статистику. Счетчик статистики, маркетинговый пиксель для отслеживания количества посетителей ставятся в код. И когда скрипт этого сайта добавляется на ресурс, сайт сразу получает широкий доступ к информации, которую пользователь вбивает на страницах, на которых отображается этот пиксель. Много лет назад в России было запрещено ставить на сайты иностранные счетчики, которые не включены в реестр отечественного ПО. Но такой запрет не ввели в отношении систем ретаргета и других скриптов, которые интегрируются внутрь информационных систем. В частности, ReCAPTCHA от Google. Это сервис, который наблюдает за чувствительной информацией: паспортными данными, логином, паролем, фотографиями и так далее. То есть ReCAPTCHA — это потенциально опасный сервер с точки зрения его интеграции на какие-то сайты», - заключил собеседник НСН.
Ранее в ГД внесли законопроект о штрафах за немаркированные ИИ-видео, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
