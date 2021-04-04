Бизнес на доверии. Как не стать жертвой банковских мошенников?

Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев объяснил в эфире НСН, что количество мошенников увеличилось в кризисное время на фоне сложной экономической ситуацией и пандемии. Он дал советы, как вести себя, если на контакт выходят мошенники.

«Наступило кризисное время, тяжелая ситуация в экономике, а любой кризис провоцирует рост преступности, в том числе мошенничества. Для противодействия подобным схемам нужно игнорировать их рассылку. Если вы получаете некие письма от какого-то банка, нельзя в них заходить, смотреть и читать их. Нельзя там указывать свои личные данные. Банки напишут вам письмо, если вы не платите по кредиту. В остальных случаях это, как правило, мошенники. Бороться с подобными сайтами довольно сложно. Скорость их появления высокая, специалист может создать клон любого сайта за пару часов. Но их регулярно мониторят и сообщают о них в соответствующие органы, а затем с помощью Роскомнадзора блокируют их деятельность», - добавил он.