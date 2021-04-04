Бизнес на доверии. Как не стать жертвой банковских мошенников?
Политики и интернет-эксперты объяснили в эфире НСН, как уберечь свои деньги от мошенников.
У банковских мошенников появилась новая схема обмана для присвоения денег россиян. Пользователям предлагают оформить вклад под высокие проценты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Сбербанка.
Заинтересовавшиеся «выгодным» предложением получают ссылку на подложный сайт, который выглядит как привычные ресурс одного из известных банков. Злоумышленники просят клиента ввести настоящие логин и пароль и получают доступ к его личному кабинету в кредитной организации, уточняет RT.
Глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев объяснил в эфире НСН, что количество мошенников увеличилось в кризисное время на фоне сложной экономической ситуацией и пандемии. Он дал советы, как вести себя, если на контакт выходят мошенники.
«Наступило кризисное время, тяжелая ситуация в экономике, а любой кризис провоцирует рост преступности, в том числе мошенничества. Для противодействия подобным схемам нужно игнорировать их рассылку. Если вы получаете некие письма от какого-то банка, нельзя в них заходить, смотреть и читать их. Нельзя там указывать свои личные данные. Банки напишут вам письмо, если вы не платите по кредиту. В остальных случаях это, как правило, мошенники. Бороться с подобными сайтами довольно сложно. Скорость их появления высокая, специалист может создать клон любого сайта за пару часов. Но их регулярно мониторят и сообщают о них в соответствующие органы, а затем с помощью Роскомнадзора блокируют их деятельность», - добавил он.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН рекомендовал не церемониться с телефонными мошенниками.
«Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил собеседник НСН
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН рассказал, что ужесточение законодательства не приводит к результату, люди должны быть подготовлены.
«Главная проблема здесь - это человеческий фактор. Мошенничество сильно завязано на психологических факторах. Банки никогда не просят подтвердить платеж по телефону и не спрашивают конфиденциальные данные. Нужно разработать алгоритм для клиентов банков наподобие телефона 02. Тогда каждый россиянин будет знать, куда обращаться, если мошенники попытались получить доступ к деньгам», - заключил он.
Экс-советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что необходимо вести работу и с населением. Но, считает он, обычная пропаганда не сработает.
«Было бы правильно перед программой «Время» на телевидении выделить ресурсы для социальной рекламы. Хоть никто и не проводил исследований, но мне кажется, что среди зрителей условного Владимира Соловьева или Первого канала жертв социальной инженерии на порядок больше, чем пользователей интернета. Люди в интернете, как правило, более грамотны в этом. Было бы уместно приводить примеры того, как утекают персональные данные, каким образом работают мошенники. Другие способы у нас не сработают», - заключил эксперт.
Половину украденных денег в 2020 году жертвы перевели мошенникам сами после того, как были обмануты. Еще 28% средств было украдено из-за того, что потерпевшие раскрывали данные карт и секретные коды от банка, пишет РБК со ссылкой на исследование группы «Тинькофф».
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